Uomini e Donne: Nilufar e Giordano insieme, è successo di nuovo a distanza di diversi mesi dall’addio. Ma non sembrano pronti per ricominciare.

Uomini e Donne: Nilufar e Giordano insieme, a rinvedire la magia del loro incomntro a Uomini e Donne. La coppia che più di un anno fa avreva fatto sognare molti fans del dating show di Maria De Filippi è scoppiata. Ma in realtà ogni occasione è buona per rivedersi e far alzare le antenne del gossip.

Così è successo che l’altra sera Nilufar e Giordano siano andati insieme nello stesso ristorante, un noto locale di Roma. Lo confermano alcune immagini che i due ragazzi hanno postato, nello stesso posto alla stessa ora. Ed è bastato questo per far parlare di un ripensamento, almeno da parte di uno dei due, anche se sono 9 mesi che hanno chiuso.

In realtà però a quella cena c’erano anche altri ex di Uomini e Donne, come Luigi Mastroianni e Giulia Latini. a verità è che fanno tutti parte della stessa agenzia e capita quindi che ogni tanto si vedano. Come è successo anche a loro, in una serata di sorridi e chiacchiere, ma nulla di più. Almeno per il momento, fino a prova contraria.

Nilufar e Giordano, la coppia di Uomini e Donne che ha emozionato il pubblico

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno vissuto una storia molto intensa a Uomini e Donne. Non lunghissima, certo, ma molto piena. Erano riuasciti anche a sopravvivere alla prova di Temptation Island un anno fa anche se non erano mancate le discussioni, Poi però all’inizio di quest’anno era arrivato l’addio.

Eppure avevano superato problemi anche più gravi. Come quando era emerso che durante il trono Nilufar aveva frequentato un suo corteggiatore fuori dagli studi. Poi l’addio e la fine della magia. In realtà però da allora entrambi sono rimasti single, dedicandosi soprattutto ai rispettivi imnpegni professionali. Lei in particolare sta muovendo passi importanti nel mondo della moda ed è diventata testimonial per una campagna pubblicitaria notissima. E l’ex corteggiatore, stuzzicato sull’argomento , di recente ha detto di essere felice per lei e per il suo successo.

Tutto questo basta per sperare in un riavvicinamento? Forse no, ma la storia delle coppie Vip, come insegnano Belen e Stefano De Martino, insegma che mai dire mai.