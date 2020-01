Lotteria Italia, 5 milioni di euro a Torino: chi è il fortunato vincitore

La Lotteria Italia, ieri sera la tradizionale estrazione dell’Epifania, 5 milioni di euro a Torino: chi è il fortunato vincitore e i biglietti vincenti.

Caccia al biglietto fortunato: nonostante la crisi di vendite, appena 6,5 milioni di tagliandi venduti, la Lotteria Italia ha ancora il suo fascino. Ieri, nel corso della puntata speciale della trasmissione ‘I Soliti Ignoti’, estratti i biglietti fortunati. Quest’anno il vincitore viene da Torino: ovviamente, godrà dell’anonimato e della riservatezza, ma sicuramente quella cifra gli cambierà la vita. Il vincitore ha il biglietto serie O 005538.

I biglietti vincenti della Lotteria Italia

Ma ecco la graduatoria dei 5 premi di prima categoria:

1 Premio 5 milioni di euro: O 005538 Torino

2 Premio 2,5 milioni di euro: P 463112 Gonars (UD)

3 Premio 1,5 milioni di euro: N 121940 Roma distributore locale

4 Premio 1 milione di euro: C 127922 Lucca

5 Premio 0,5 milioni di euro: P 370303 Erba (CO)

La capitale Roma, con 5 premi da 100mila euro distribuiti tra città e provincia, è invece la città che ha ottenuto il maggior numero di premi di seconda categoria. Tre di questi sono finiti in Campania, due in provincia di Bari e altrettanti in provincia di Torino. Ancora una volta si inserisce tra i premi di prima fascia Roma, che nelle ultime 23 edizioni ha centrato 8 primi premi. Le new entry assolute sono invece Lucca e Gonars, in provincia di Udine. In quest’ultimo caso, il biglietto è stato venduto nella stazione di servizio dell’Autostrada A4.

Caccia al fortunato vincitore della Lotteria Italia a Torino

Adesso è caccia aperta al vincitore dei 5 milioni di euro del biglietto vincente della Lotteria Italia, che è stato venduto a Torino. Da quanto si apprende, il tagliando è stato venduto in una tabaccheria di via San Donato, nei pressi del centro del capoluogo piemontese. Si tratta di una rivendita di tabacchi aperta lo scorso aprile: qui sono molti i clienti che in breve tempo si sono fidelizzati, ma ci sono anche persone di passaggio. Non è da escludere che il fortunato vincitore possa essere un turista o un avventore occasionale.

Intanto, fuori dalla tabaccheria da stamattina campeggia un cartello: “Primo premio, 5 milioni vinti qui”. Una bella soddisfazione per questa attività commerciale, come precisa il figlio del titolare, Federico, che spiega di averlo appreso nel corso della mattinata, ma non dà altre indicazioni su chi possa essere il vincitore.

