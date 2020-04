Emma, insegnante modello, uccisa a 35 anni dal Coronavirus.

By

Il caso della morte di Emma Clarke, insegnante modello britannica, uccisa a 35 anni dal Coronavirus: il dolore della scuola dove insegnava.

Un’insegnante è morta all’età di 35 anni dopo che si ritiene che abbia contratto il Covid-19. Lo ha detto il preside della scuola in una lettera ai genitori. Emma Clarke, che ha insegnato alla Ormiston Bolingbroke Academy di Runcorn, nel Cheshire, è morta giovedì dopo essersi sentita male, ha detto la scuola. In una lettera ai genitori, il preside Tony Rawdin ha descritto Clarke come “una di quelle persone che piacciono a tutti”.

Leggi anche –> Coronavirus, restare chiusi in casa: consigli su come reagire

Il cordoglio per la morte di Emma, uccisa dal Coronavirus a 35 anni

Era “un membro dello staff molto amato e dotato”, ha aggiunto. Quindi ha proseguito: “Era una brillante insegnante di scienze e molto apprezzata dai suoi allievi, non da ultimo dal suo gruppo di tutor dell’11° anno, e dai suoi colleghi”. Il preside e l’intera scuola sono scossi per quanto accaduto. Il dirigente scolastico ha detto che il personale e gli studenti sarebbero stati in grado di ricordare insieme Emma Clarke quando la scuola riaprirà.

Rawdin ha concluso: “Per ora, parlo per tutti coloro che sono collegati alla scuola dicendo che ricorderemo sempre Emma con affetto”. Purtroppo, ancora una volta, il Coronavirus uccide una persona molto giovane: delle scorse ore la notizia della morte di una mamma di 39 anni, che lascia il marito e 5 figli, dei quali quattro gemelli.

Leggi anche –> Giovane mamma di 4 gemellini morta di Coronavirus