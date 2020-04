Matteo Bassetti: chi è l’infettivologo, cosa sapere su di lui

Chi è l’infettivologo Matteo Bassetti, in prima linea nella lotta contro il Coronavirus: cosa sapere su di lui, carriera e curiosità.

Nato a Genova il 26 ottobre 1970, Matteo Bassetti si laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Genova nel 1995 e l’anno dopo viene abilitato alla professione. Ottiene la

specializzazione in Malattie infettive – Università di Genova nel 1999. Successivamente, ottiene il Post-doctoral fellowship in malattie infettive alla Yale University a Hew Haven, Usa, dove frequenta nel periodo 2000-2001. Ottiene infine il dottorato di ricerca in malattie infettive e trapianti d’organo all’Università di Genova nel 2004.

Cosa sapere su Matteo Bassetti: l’infettivologo in prima linea contro il Coronavirus

Dal 2011 al 2019, l’infettivoloto è stato Direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine. Quindi ha avuto la cattedra di professore associato di Malattie Infettive all’Università di Udine ed è stato direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie infettive e tropicali dell’Università di Udine. Dal 2018 è stato nominato coordinatore della rete infettivologica regionale del Friuli Venezia Giulia. Lasciato il Friuli Venezia Giulia, lo scorso anno è tornato a casa sua, a Genova. Infatti, dal 1° novembre 2019 è direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Lo stesso giorno, è nominato professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Genova. Attualmente è Presidente della Società Italiana di Terapia Antiinfettiva (SITA). Ha ottenuto una certa notorietà a livello nazionale durante l’emergenza Coronavirus. Infatti, un video in cui con la collaborazione del personale medico sanitario ha descritto la diffusione del contagio è diventato virale. Ha partecipato nello stesso periodo a molte trasmissioni televisive. Ad aprile 2020, ha dato – tra i primi in Italia – alcuni dati sul contagio nel nostro Paese, parlando di un tasso di positivi che varia tra i 5 e gli 8 milioni di persone.

