Salvini: “Le norme sul Coronavirus non valgono per tutti” – VIDEO

“Le norme sul Coronavirus non valgono per tutti”, la denuncia del leader della Lega Matteo Salvini sui social, cosa è accaduto a Napoli.

Sulla pagina Facebook di Matteo Salvini è apparso un video estratto dalla trasmissione di Retequattro Dritto e Rovescio, che documenta quanto avviene in Piazza Principe Umberto, a Napoli. Un residente denuncia: “Questa è l’accoglienza. Loro in strada a spacciare e a fare quello che gli è più comodo, nonostante il Covid. Le forze dell’ordine non possono fare niente e noi rinchiusi dentro casa”. A un certo punto, mentre il residente riprende la scena, si vede un migrante che si spoglia nudo davanti alle forze dell’ordine.

Salvini raccoglie le proteste dei residenti sulle norme anti Coronavirus e i migranti

“Le stesse regole non valgono per tutti. Italiani chiusi in casa ma c’è chi non rispetta le regole”, denuncia Salvini sui social. Intanto, nel video si sente il residente urlare nei confronti delle forze dell’ordine: “Arrestatelo! Questi sono atti osceni in luogo pubblico! Ma la legge è uguale per tutti o no?”. In questi giorni, il leader della Lega ha criticato più volte un certo tipo di atteggiamento nei confronti dei migranti, sottolineando la propria contrarietà alla sanatoria proposta dal ministro Teresa Bellanova.

Inoltre, si è detto contrario all’attracco delle navi ong nei porti italiani: “Dalla Alan Kurdi alla Aita Mari, le Ong – spesso tedesche – insistono per far sbarcare gli immigrati sempre e solo nel nostro Paese. Italiani chiusi in casa e immigrati liberi di arrivare in Sicilia, e magari da lì in Sardegna, nonostante la finta chiusura dei porti: è tornato il business dell’immigrazione a 30 euro al giorno a testa, anche a costo di mettere in pericolo la salute delle persone”.

