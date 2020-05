Terremoto Creta, forte scossa e gente in strada: “Tremava tutto”

Creta, forte scossa di terremoto in mare nei pressi dell’isola greca, gente in strada ma gli esperti rassicurano: “Sciame sismico previsto”.

Un terremoto di magnitudo 5,8 ha avuto luogo a 91 km a nord-ovest di Ierapetra, in Grecia, nella notte tra lunedì e martedì, quando in Italia era circa l’una e trenta. Lo ha riferito il Servizio geologico degli Stati Uniti. La scossa di terremoto di questa notte si è verificata a una profondità di 10 km ed è stata seguita da altre scosse si assestamento. Una delle più forti ha avuto magnitudo 4.5, si tratta della zona del mar Ionio a sud dell’isola di Creta. Finora non sono stati segnalati incidenti o danni materiali.

Forte scossa di terremoto nei pressi di Creta: gli esperti rassicurano

I sismologi in Grecia sembrano rassicuranti per l’intensa attività sismica a sud dell’isola di Creta. L’entità del terremoto di questa notte è stata comunque corretta al rialzo, rispetto a una prima previsione. Le magnitudini del terremoto variano a causa delle diverse stazioni e istituti sismologici. Parlando con l’emittente statale ERT TV, il direttore della ricerca dell’Osservatorio nazionale di Atene, Gerasimos Papadopoulos, ha affermato che l’intensa attività sismica era attesa dopo il violento terremoto di magnitudo 6.6 del 2 maggio scorso.

Tutti i terremoti hanno il loro epicentro nell’area del mare, circa 60-70 km a sud di Ierapetra nella prefettura di Lasithi nella parte orientale di Creta. “I terremoti non possono danneggiare l’isola”, ha detto Papadopoulos aggiungendo che le scosse di assestamento possono durare circa un mese dopo il terremoto principale del 2 maggio. l capo dell’organizzazione greca per la protezione e la pianificazione del terremoto, Efthymios Lekkas, ha osservato: “Non c’è nulla di cui preccuparsi”. Tra la popolazione è tanta la paura. Sui social, in molti si sfogano infatti: “Stanotte tremava di nuovo tutto”.

