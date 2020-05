Coronavirus, un bacio da 400 euro: multati fidanzati e amici

Un bacio o un abbraccio può costare 400 euro di sanzione amministrativa: multati fidanzati e amici per violazione delle norme di contenimento Coronavirus.

Troppa solerzia per qualcuno, un modo come un altro per fare cassa per altri. Ma c’è anche chi difende queste decisioni. Baci e abbracci stanno costando cari in queste ore a diverse coppie di fidanzati, ma anche semplicemente ad amici, ‘pizzicati’ in atteggiamenti troppo affettuosi. Partono così le multe da 400 euro per mancato rispetto delle norme di contenimento Coronavirus. Gli ultimi episodi in ordine di tempo arrivano da Pavia, dove un paio di sere fa un giovane è stato multato per aver abbracciato la propria fidanzata durante una passeggiata in centro. A scoprirli, sarebbero stati due agenti in borghese.

Multe da 400 euro per un bacio o un abbraccio: violate norme anti Coronavirus

Stessa città, scenario diverso: due amici si incontrano al bar dopo diverso tempo. Si abbracciano, ma incappano nei controlli della polizia locale, che non risparmia loro la multa. “Ho sbagliato e pagherò”, avrebbe detto uno dei due ragazzi coinvolti nella vicenda, anche se è difficile credere che le sue parole non nascondano amarezza e rabbia. Non sono stati gli unici colti in flagranza di affetto: una decina di verbali da 400 euro sono stati notificati in una manciata di ore, tra piazza della Vittoria e corso Strada Nuova, nel cuore della cosiddetta ‘movida’.

Pietro Trivi, assessore alla Polizia Locale, ha spiegato di essere stato costretto a intervenire, secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’. Queste le sue parole: “Siamo intervenuti in diverse occasioni perché non veniva rispettato il distanziamento. Ragazzi non conviventi mano nella mano, troppo vicini, con la mascherina abbassata. Il bilancio è comunque positivo, ma vigileremo con attenzione”. L’assessore nega però le multe per semplici baci e abbracci: “Non abbiamo sanzionato nessuno mentre abbracciava la morosa”. Parla invece di “atteggiamenti di arroganza” da parte dei giovani sanzionati. Ci sono poi proprietari di locali che per una forma di autotutela hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine di fronte a “schiamazzi e distanza zero”.

