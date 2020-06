Maddie McCann: gli avvocati del presunto assassino lasciano l’incarico

La notizia che gli avvocati del presunto assassino di Maddie McCann lasciano l’incarico: nuovi sospetti su Christian Brueckner.

Gli avvocati del sospetto tedesco coinvolto nelle indagini sulla scomparsa della piccola Maddie McCann hanno rinunciato al loro mandato. I due legali, Jan-Christian Hochmann e David Volke, hanno informato poco fa le autorità competenti, senza specificarne il motivo. Entrambi i consiglieri sostengono di essere stati incaricati di difendere il sospetto 43enne la scorsa settimana.

Leggi anche –> “Maddie McCann uccisa”: il presunto assassino arrestato in Italia

La decisione degli avvocati del presunto assassino di Maddie McCann

Christian Brueckner, il sospettato nel caso della scomparsa di Madeleine McCann, che sta scontando una pena detentiva di sette anni in una prigione tedesca per lo stupro di una donna americana in Portogallo, è attualmente imprigionato a Kiel. La settimana scorsa, la svolta nelle indagini sulla scomparsa della piccola inglese in Portogallo. Quella notizia aveva fatto all’epoca il giro del mondo.

Dal 2007 a oggi, peraltro, l’attenzione mediatica sul caso non è mai calata. Adesso se ne torna a parlare grazie alle ultime novità, che purtroppo non sono buone. Infatti, la polizia federale tedesca (BKA) e la procura di Braunschweig hanno sorpreso tutti annunciando che un individuo di 43 anni era sospettato dell’assassinio della piccola Maddie, scomparsa il 3 maggio 2007 mentre era in vacanza con i suoi genitori a Praia da Luz, in Portogallo. La polizia tedesca è insomma convinta che la bimba purtroppo sia morta. Il presunto assassino ha trascorso 12 anni vivendo in Algarve ed è noto per aver frequentato la zona di Praia da Luz tra il 1995 e il 2007. Oggi 43enne, Brueckner aveva 30 anni al momento della scomparsa di Maddie McCann, il 3 maggio 2007.

Leggi anche –> Maddie McCann, la pista del serial killer: “Altri tre omicidi”