Festival di Sanremo 2021, Ibrahimovic contro Amadeus: senza di lui sarebbe stato un flop

Il calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic lancia un messaggio chiaro al conduttore del prossimo Festival di Sanremo 2021, Amadeus.

Zlatan Ibrahimovic nato a Malmo, in Svezia, il 3 Ottobre 1981, è uno dei calciatori in lizza nella classifica dei marcatori che hanno scritto la storia del calcio.

Nella sua carriera fino ad oggi ha vinto ben 31 trofei, entrando, di diritto, nella classifica dei giocatori più vincenti di sempre.

Sposato dal 2001 con l’ex modella svedese Helena Seger, la coppia ha 2 figli che purtroppo non vedranno mai più il loro zio (fratello di Zlatan) che è venuto a mancare nel 2014 a seguito di una brutta malattia che lo ha colpito.

Da piccolo il campione svedese, non ebbe una vita agiata come quella che, invece, conduce oggi, vivendo tra povertà e bullismo dopo il divorzio dei genitori e l’affido al padre.

Nel 2016, secondo la rivista France Football, Zlatan Ibrahimovic, era il quarto calciatore più pagato del mondo con uno stipendio a stagione di oltre 28 milioni di euro. Nello stesso anno allo stadio Friends Arena di Stoccolma viene costruita una statua in suo onore.

Oltre che un’influenza calcistica lo svedese, riscontra un grande successo attraverso i suoi 2 libri che parlano appunto della sua carriera e dei suoi pensieri che lo hanno portato fino a dov’è oggi.

Nel 2021 viene chiamato da Amadeus per partecipare a tutte e 5 le serate del Festival di Sanremo, annunciando anche l’uscita del film che parlerà della sua storia e della sua carriera.

Potrebbe interessarti>>>Ibrahimovic e l’annuncio sull’Hammarby: ecco cosa c’è dietro – VIDEO

Il messaggio di Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic invia un messaggio al presentatore del Festival di Sanremo, Amadeus, usando la sua pagina Instagram.

Come nello spirito e nel carattere di Zlatan, la dichiarazione è abbastanza “arrogante” e colpisce in pieno il conduttore. Il calciatore si sente il protagonista del Festival di San Remo dello scorso anno, e sicuramente in parte lo è stato.

Protagonista suo malgrado di tante voci e qualche polemica, e per il compenso ricevuto e per il comportamento sregolato, come quando, ad esempio, ha “approfittato” di un motociclista di passaggio per raggiungere il teatro date le condizioni intense del traffico veicolare.

Postando proprio quest’avvenimento che ha fatto tanto parlare il mondo dello spettacolo e non solo, Zlatan scrive testualmente ad Amadeus:

“Ti devo salvare anche prossimo anno ??? @giovanna_e_amadeus @sanremorai”

Come a dire, che senza la sua presenza, il festival sarebbe stato un flop. Tra i tanti commenti “famosi” fa sorridere quello dell’influencer romano “er faina”, che scrive: “Se Zlatan non va a festival, festival andrà da Zlatan”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Potrebbe interessarti>>>Festival di Sanremo, Amadeus conduttore e direttore artistico

In tutto questo, il diretto interessato, Amadeus, se la ride beatamente, divertito dalla “franchezza” del colosso svedese, o forse “intimorito”…

Il campione svedese che ha precedentemente partecipato al Festival di Sanremo, si offre volontario per dare nuovamente il suo contributo, scatenando i commenti di tutto il web nel post pubblicato.

Riceve molti commenti sul futuro del Milan e sul fatto che dovrebbe rimanere a Milano per allenarsi con la sua squadra invece che pensare ad apparire in televisione.