Walter Nudo, il “miracolo” in autostrada a 100 km/h: “Le coincidenze non esistono, sono DIO-incidenze”

Walter Nudo mentre era in viaggio con la sua moto ad oltre 100 km/h si imbatte in qualcosa che gli cambierà completamente la giornata.

Walter Nudo nato a Montreal, in Canada, il 2 Giugno 1970, è un ex pugile, un attore ed un pilota automobilistico dalla cittadinanza canadese.

Nato in Canada per poi tornare nella terra natale dei genitori, l’Italia, nel 1989 si diploma come perito chimico.

Torna così in America dove per pagare gli studi di recitazione a Los Angeles, svolge vari lavori come il pizzaiolo, il buttafuori e lo spogliarellista.

Nel 1994 decide di tornare in Italia per proseguire gli studi di recitazione, consentendogli l’anno successivo di poter partecipare a vari film come Ragazzi della Notte e Fantozzi – Il Ritorno.

Passa poi ai programmi televisivi come Colpo di Fulmine, per poi tornare in America per girare la soap opera Beautiful.

Da quel momento la sua carriera sarebbe schizzata in alto, arrivando a vincere la prima edizione de L’Isola dei Famosi, ed a partecipare alle serie TV Un Posto al Sole, Incantesimo e Carabinieri.

Arriva nuovamente primo in un programma votante come il Grande Fratello VIP nella sua terza edizione andata in onda nel 2018.

Tra le sue molte avventure nell’ambito dello spettacolo, lo troviamo anche nella categoria sport con la cintura nera di Karate conquistata all’età di 17 anni, 10 combattimenti di Boxe tra cui 7 vittorie, per poi vincere in ambito automobilistico il Campionato italiano Turismo Endurance.

Potrebbe interessarti>>>Lamborghini: la Gallardo GT3 FL2 sarà la nuova protagonista nelle competizioni endurance

Walter Nudo “on the road”

Walter Nudo durante il suo lungo viaggio in moto che sta facendo per pubblicizzare il suo libro, si imbatte in una figura a lui molto vicina che gli ha “trasmesso” stima ed affetto.

Dice: le coincidenze non esistono, ma incontrare un vecchio amico in autostrada a più di 100 km/h è un segno di divino.

Queste le parole dell’ex pugile che incontra Enrico Lo Verso, uno degli attori teatrali più importanti del momento con il suo grandissimo spettacolo di Pirandello, uno nessuno e centomila.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walter Nudo (@walter_nudo)

Potrebbe interessarti>>>Ludmilla Radchenko, la moglie di Matteo Viviani: “..RAGAZZA-SQUILLO..se avete bisogno, ragazzi chiamatemi..”

I due si promettono di rincontrarsi magari con più calma e non sul ciglio dell’autostrada passando più tempo per raccontarsi come sta andando la vita dell’altro.