Perché Maria De Filippi e Maurizio Costanzo non hanno avuto figli? Emerge la verità sconvolgente

Conduttrice di successo, che ha precorso i tempi. Svela un particolare molto privato sulla sua relazione con Maurizio Costanzo.

Tanti suoi fan se lo sono sempre chiesto. Adesso emerge un particolare molto intimo su Maria De Filippi. Celebre conduttrice Mediaset, che ha anticipato di diversi lustri la proficua e attuale stagione dei talent show.

Maria De Filippi: una vita in Mediaset

Il suo volto è legato inevitabilmente alla crescita di Mediaset. Le reti di Silvio Berlusconi l’hanno vista e la vedono tutt’oggi impazzare, con programmi sempre di maggiore successo. Tutto iniziò con “Amici”. Un programma antesignano dei talent show di oggi. Maria De Filippi aveva visto in anticipo che ai giovani bisognava dare fiducia per farli entrare nel mondo dello spettacolo.

Ma come dimenticare “Uomini e donne”, ancora oggi uno dei programmi più seguiti dei pomeriggi italiani. Un po’ trash, talvolta. Ma Maria De Filippi, da donna intelligente qual è, ha sempre gestito tutto con grande ironia. Seduta lì, su uno degli scalini dello studio, col suo microfono gelato in mano.

E poi, “C’è posta per te”. Programma a volte divertente, a volte molto toccante. Dove Maria è riuscita a ricongiungere anche amori e parenti che sembravano ormai perduti.

Ma “Amici”, “Uomini e donne” e “C’è posta per te” sono solo tre dei programmi di maggiore successo della conduttrice, che, nel corso della propria carriera, ha vinto anche numerosi premi. Da sempre è legata sentimentalmente a un altro personaggio televisivo di grande notorietà. Maurizio Costanzo.

La grande verità

I due, però, non hanno mai avuto figli in maniera naturale. Tanti fan si sono sempre chiesti il motivo per il quale non sia arrivato il sugello a un amore così duraturo come quello vissuto dai due. Tante le speculazioni sulla presunta impossibilità da parte di uno dei due di poter procreare.

Pettegolezzi, spesso cattivi, che sono aumentati quando la coppia ha adottato Gabriele. Una scelta voluta. Sentita. Agognata. E non perché vi fossero degli impedimenti di natura biologica alla procreazione. E’ stata la stessa Maria De Filippi a dichiararlo in una intervista. Parole che hanno posto fine a tante dicerie. Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno adottato in figlio semplicemente perché, l’hanno voluto.

Non è forse questa la forma più alta di amore?