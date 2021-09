Can Yaman: la durissima prova che affronta è uno smacco per tutti gli italiani – Video

L’attore e modello turco di origini albanesi, affronta senza nessun timore una test durissimo che dimostra le sue qualità. Nessun’altra sarebbe stato capace di spingersi tanto oltre.

E’ uno degli uomini più invidiati d’Italia. Non solo per la sua bellezza, che lo rende un sex symbol per il mondo femminile. Ma anche perché, da tempo, è ormai legato sentimentalmente a una delle donne più belle del Paese: Diletta Leotta.

Il sex symbol Can Yaman

Can Yaman, 31enne attore, modello e personaggio televisivo turco di origine albanese. La sua bellezza e il suo fisico lo hanno portato anche nel mondo della recitazione. Non molto al cinema o in tv. Molto di più in spot pubblicitari, dove, ovviamente, interpreta sempre la parte del fascinoso uomo.

Ma è famoso soprattutto per la sua storia d’amore con la giornalista e conduttrice televisiva, Diletta Leotta. Un relazione finita spesso sui rotocalchi, cartacei e televisivi. Che, ciclicamente, viene considerata in crisi o, comunque, su un binario morto.

La durissima che ha sostenuto

Questa volta, però, Can Yaman fa parlare di sé non per uno scatto con Diletta. Magari in vacanza. Su uno yacht. O in una località esotica. Uno dei suoi ultimi post su Instagram (dove è, ovviamente, seguitissimo) è tutto da ridere.

L’attore e modello è seduto all’interno degli studi Lux di Formello. Ha un foglio in mano e inizia a leggere. Dopo una falsa partenza tecnica sulla registrazione, va avanti in maniera fluida. Capiamo fin da subito che si tratta di scioglilingua in serie.

Frasi, all’apparenza sconnesse, ma fatte di diverse assonanze fonetiche. Davvero complicate! Verrebbe difficile anche riproporle in forma scritta. Eppure, Can Yaman se la cava benissimo. Come non avrebbe fatto nemmeno un italiano.

Tagga anche il Teatro Vista. Che stia per arrivare una parte sul palcoscenico?