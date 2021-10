Matilda De Angelis dopo il grande successo in America ruba il cuore del rapper italiano | Ecco chi è

Il grande pubblico la conosce nel 2020, con la serie di successo “The Undoing – Le verità non dette”. Con Nicole Kidman e Hugh Grant.

Giovanissima, ma già altrettanto famosa e desiderata. Con le sue forme morbide e la sua carnagione di porcellana, Matilda De Angelis si è fatta conoscere al grande pubblico soprattutto nell’ultimo anno. Per questo ancora non sappiamo moltissimo della bellissima attrice. Ecco qualche dettaglio in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Matilda De Angelis: il successo repentino

Nata a Bologna, ha da poco compiuto 26 anni. Una carriera divisa tra il cinema e la musica, nonostante la giovanissima età. L’esordio, infatti, è precoce, come protagonista del film “Veloce come il vento”. Siamo nel 2016.

Ma il successo vero arriva nel 2020, con la serie di successo “The Undoing – Le verità non dette”. La miniserie ha debuttato il 25 ottobre 2020 su HBO negli Stati Uniti. In Italia l’intera miniserie è stata resa disponibile l’8 gennaio 2021 su Sky Box Sets e in streaming su Now e trasmessa il giorno stesso su Sky Atlantic. Un thriller mozzafiato con due star del cinema come Nicole Kidman e Hugh Grant.

In tanti, tra chi ha visto la serie, si saranno chiesti chi fosse la bellissima Elena Alves. Era proprio lei, Matilda De Angelis, che in alcune scene mostra anche le sue forme generose.

Un successo che, quindi, è ormai in atto. E che la porta anche sul palco della 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021.

Il famoso fidanzato

Insomma, il successo per Matilda De Angelis è repentino. Per questo ancora dobbiamo imparare a conoscerla. Fino a pochi mesi fa, infatti, non sapevamo nulla di lei. E, ancora oggi, molti passaggi della sua vita privata e professionale ci sfuggono.

Nell’ultimo periodo, però, siamo riusciti a scoprire chi sia il famoso fidanzato della giovanissima e bellissima attrice italiana. Da un paio d’anni, infatti, Matilda è legata sentimentalmente al rapper Nayt. Un artista in grande ascesa, soprattutto nel panorama giovanile.

All’anagrafe William Mezzanotte, Nayt sale un primo gradino del successo entrando nelle novità più interessanti dell’anno su Spotify, il servizio di musica in streaming. La canzone che lo ha reso celebre è: “Gli occhi della tigre”. I due sono molto uniti, anche se spesso tendono a rimanere lontani dagli sguardi indiscreti che, inevitabilmente, sbirciano i VIP.

