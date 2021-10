Ignazio Moser, la rivelazione che preoccupa i fans:”Ho un problema di salute…” | E lascia i social

L’ex ciclista e figlio d’arte Ignazio Moser ha annunciato di avere un problema di salute e, per questo, di allontanarsi un po’ dai social.

Ignazio Moser, ex ciclista e figlio d’arte del campione Francesco Moser, ha conosciuto i riflettori del gossip grazie soprattutto alla sua relazione con Cecilia Rodriguez. La loro storia d’amore è vissuta alla luce del giorno e le loro foto sui social infiammano spesso il web. Recentemente, il trentino è stato grande protagonista a L’Isola dei Famosi dove sulle spiagge dell’Honduras ha dato prova di grande leadership e prestanza fisica; mostrando anche grandissimo coraggio quando, per consentire all’intero gruppo di avere pasta per una settimana intera, si è fatto rasare a zero sia barba che capelli.

Come detto, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez vivono la loro storia d’amore documentandola ampiamente sui social network. Ma proprio dal web, l’ex ciclista dovrebbe prendersi un periodo di pausa. Il motivo, come spiegato ai suoi follower proprio su Instagram, è un problema di salute di origine ancora sconosciuta e che va scoperto e curato.

Ignazio Moser annuncia problemi di salute e lascia i social

Tramite una storia Instagram, Ignazio Moser ha infatti annunciato ai suoi seguaci di avere un problema di salute: “Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati”.

Per questo motivo, il 29enne trentino si allontanerà per un po’ dai social network per curare questi problemi di salute. Al momento, sia dalla compagna Cecilia Rodriguez che dalla famiglia di Ingazio Moser non sono arrivati aggiornamenti o ulteriori novità sulla natura del problema.