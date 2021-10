Ricordate Nadia Cassini? Da icona anni 80 al baratro | Ecco come si è ridotta oggi

Per anni ha popolato i sogni erotici degli Italiani, ma da tempo la diva delle commedie osé è sparita dai radar. Non immaginereste mai come è oggi.

Nadia Cassini, la più sognata dagli Italiani tra gli anni Settanta e Ottanta, è nata a Woodstock, negli Stati Uniti. I genitori, entrambi cantanti e ballerini, si esibivano nel vaudeville (commedia teatrale musicale di argomento leggero, oscillante tra il comico e il sentimentale con l’alternanza di brani cantati).

Gianna Lou Müller (questo il suo vero nome) lascia presto la casa dei genitori per cercare la sua strada nel mondo dello spettacolo. Una curiosità: quando la showgirl nacque, il nonno era talmente certo che sarebbe stato un maschio e da imporle Lou come secondo nome. Purtroppo, essendo un nome maschile, alla maggiore età fu convocato per svolgere il servizio militare… Che si fossero sbagliati è evidente, anche se più tardi interpretò L’infermiera nella corsia dei militari.

La carriera intrecciata con la vita privata

Ebbe, molto giovane, una relazione con Georges Simenon, lo scrittore “papà” del Commissario Maigret (una delle presunte diecimila donne dello narratore), per poi sposare nel 1968 il conte Igor Cassini, fratello del più noto stilista Oleg.

Grazie al marito arrivò in Italia dove cominciò a recitare in alcuni B-movie, tra cui Il dio serpente del 1970, Mazzabubù… Quante corna stanno quaggiù? del 1971, Io tigro, tu tigri, egli tigra del 1978, Io zombo, tu zombi, lei zomba nel 1979.

In quegli anni posa anche senza veli per riviste per soli uomini.

Nadia sulla copertina di Playboy (Instagram). Nel frattempo aveva divorziato da Cassini e sposato l’attore greco Yorgo Voyagis (Giuseppe nel Gesù di Zeffirelli), da cui divorziò anche a causa dello stile di vita sconsiderato dell’attore.

I problemi

Partecipò anche ad alcuni programmi tv, ma mentre era sotto contratto con Fininvest stracciò il contratto stufa dei ruoli da lato B che le venivano imposti.

Lasciò l’Italia. Negli Stati Uniti cominciò ad interessarsi all’emergente cultura rap, fu anche amica di 2Pac e sfilò con lui per Versace nel 1996.

In quegli anni si ruppe il naso. Durante l’intervento chirurgico per sistemarlo, qualcosa andò storto. L’orecchio, dal quale venne prelevato del tessuto per sistemare il naso, va in cancrena e furono costretti ad asportarne una buona parte.

Da lì la dipendenze da alcool da cui è uscita grazie agli affetti più cari, sua madre e sua figlia Cassandra, avuta con Voyagis.

Ma non è finita qui. Durante una festa per il Capodanno del 2009 conobbe Alberto Bernardinelli, qualche giorno dopo ebbe un pauroso incidente automobilistico.

Belardinelli si rivelò molto premuroso al principio, andava a trovarla in ospedale. Poi la persecuzione, dapprima con telefonate e messaggi. Poi la showgirl fece l’errore di accettare un invito a cena per risolvere la questione, ma quando lei respinse le sue avances, lui diventò violento e la aggredì.

Ora, a 72 anni, dopo una vita tumultuosa, Nadia sembra aver ritrovato la serenità.