Gerry Scotti, il suo rimpianto più grande riguardo alla famiglia: “li ho delusi”

Una vita trascorsa in Mediaset. Gerry Scotti è uno dei fedelissimi delle reti di Silvio Berlusconi. Ma forse c’è un rimpianto…

Volto ormai familiare. Conduttore di programmi di grande successo. Capace di far sorridere tutti ironizzando anche sul suo sovrappeso. Non si può non amare Gerry Scotti. Vi raccontiamo un dettaglio particolare dei suoi anni giovanili.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Rudy Zerbi: la confessione all’amico e collega Gerry Scotti è da bollino rosso

Gerry Scotti: la carriera

Una vita trascorsa in Mediaset. Gerry Scotti è uno dei fedelissimi delle reti di Silvio Berlusconi. Milanista doc, ha condotto circa 800 prime serate e si avvicina alle 10.000 puntate negli orari di punta. Insomma, probabilmente il conduttore che più rappresenta la svolta televisiva data da Berlusconi con Fininvest.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Che fine ha fatto il bimbo prodigio scoperto da Gerry Scotti? Oggi è irriconoscibile

I suoi esordi, però, sono in radio. Come dj. Una passione, quella per la musica, che Gerry Scotti non ha mai abbandonato. Spulciando il suo profilo Instagram, diverse sono le immagini che lo ritraggono insieme al noto dj Linus.

Ma, ovviamente, il grande successo è in tv. Rigorosamente con Mediaset. Infinita la lista di trasmissioni di enorme popolarità. Solo qualche nome, a titolo di esempio: “La sai l’ultima”, “Buona domenica”, “Il Quizzone”, “Passaparola”, specializzandosi così nei programmi a quiz. E’ giurato di “Tu sì que vales” e, ovviamente, conduttore di “Striscia la notizia”. Da segnalare, infine, “Chi vuol essere miliardario” e, con l’arrivo dell’euro, “Chi vuol essere milionario”.

Il dispiacere ai genitori

Gli ultimi mesi, difficili per tutti, lo hanno visto anche ammalarsi di Covid. E’ stato anche ricoverato e si è temuto il peggio. Ma, fortunatamente, tutto è andato per il meglio. Al suo ritorno a casa ha anche ringraziato il personale dell’Humanitas.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Valeria Marini esagera con i filtri in una foto con Gerry Scotti: scoppia l’ironia sul web

Un periodo difficile, in cui Gerry Scotti avrà potuto anche ripensare alla sua vita e fare un bilancio. Certamente positivo, visto l’enorme successo. Ma nella sua vita, soprattutto giovanile, c’è il dispiacere dato ai genitori. Quello di aver scelto la vita dello spettacolo a scapito degli studi.

Gerry Scotti ha così interrotto il suo percorso universitario che la famiglia (come comprensibile) avrebbe voluto che terminasse con la laurea: “Erano offesi” ha detto il conduttore in un’intervista.