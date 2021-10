Avete visto l’auto di Checco Zalone? Altro che Porsche con il GPL – Foto

I suoi 5 film hanno incassato complessivamente 220 milioni di euro e 4 di questi compaiono nella lista dei 10 film con maggiori incassi in Italia

E’ riuscito a farci ridere persino in questi lunghi mesi di pandemia da Covid-19. Il suo videoclip “La Vacinada”, con la grande attrice Helen Mirren ha spopolato. Ironizzando, come sempre, su vizi (tanti) e virtù (un po’ di meno) degli italiani. Stiamo parlando di Checco Zalone. Guardate con qualche auto ha posato in passato…

Checco Zalone: la carriera

Pugliese, il suo vero nome è Luca Pasquale Medici. Laureato in Giurisprudenza. E pensare che voleva e doveva fare il poliziotto. Ma non supererà l’esame. Oggi, a distanza di anni, possono essere tutti felici. Lui, per l’enorme successo riscosso. E noi, perché abbiamo sulla piazza un comico di primissimo livello.

La sua arte di far ridere, infatti, è spesso “bollata” come demenziale. Tutt’altro, fin dal palco di Zelig, Checco Zalone è riuscito a fare una satira intelligente, sulla politica e, in generale, sul modo di essere italiani. Nell’estate del 2006, prima dell’inizio del Mondiale di Germania che sarà poi vinto dall’Italia, dedica alla Nazionale italiana di calcio la canzone “Siamo una squadra fortissimi”.

Ha realizzato cinque film: Cado dalle nubi (2009), Che bella giornata (2011), Sole a catinelle (2013), Quo vado? (2016) e Tolo tolo (2020). I suoi 5 film hanno incassato complessivamente 220 milioni di euro e 4 di questi compaiono nella lista dei 10 film con maggiori incassi in Italia.

In posa con l’auto

In questi film lo abbiamo visto a bordo di una bellissima Porsche 911 cabrio d’epoca, munita di impianto GPL. Che forse i puristi del celebre marchio tedesco non hanno apprezzato moltissimo. Ma la foto che vi proponiamo è con un’altra azienda importante dell’automotive. La svedese Volvo.

Già da qualche anno, l’attore e regista, guida una bellissima Volvo XC90, il Suv di punta della casa nord europea. La Volvo, da sempre ha avuto una cura maniacale per il comfort delle sue auto, ma soprattutto per la sicurezza dei passeggeri, tanto che questo modello è stato il primo in assoluto nel 2015 ad essere equipaggiato del sensore anti collisione frontale.

In base all’allestimento ed alla motorizzazione la Volvo di Zalone ha un prezzo di listino che oscilla dai 75.000 ai 90.000 euro. Mica male!