Totti è davvero l’ottavo re di Roma: guardate che casa con Ilary!

L’ex capitano dei giallorossi ha scelto con la moglie una zona residenziale della Capitale. Che lusso sfrenato!

Sono una delle coppie più belle e solide del consueto intreccio tra mondo del calcio e mondo dello spettacolo. Parliamo di Francesco Totti e Ilary Blasi. Sposati ormai da oltre 15 anni, continuano ad amarsi e a mostrarsi felici sui social. Ma avete mai visto la casa extralusso in cui vivono?

Francesco e Ilary

Un idolo per i tifosi della Roma. Il Capitano per eccellenza. Un numero 10 da olimpo del calcio, che ha rifiutato anche palcoscenici che gli avrebbero fatto vincere molto di più. Francesco Totti, “er Pupone”, è davvero l’ottavo re di Roma per la sponda giallorossa della Capitale.

Campione del mondo con l’Italia nel 2006 e vice campione d’Europa nel 2000. Nel corso della sua carriera ha giocato sempre con la Roma, realizzando 250 reti in Serie A.

Nel 2005, Francesco Totti ha sposato Ilary Blasi. Showgirl, nasce, nel mondo dello spettacolo come “Letterina” del fortunato quiz “Passaparola”, condotto da Jerry Scott. Ma nel corso della sua carriera conduce programmi di grande successo, tra cui “Le Iene” e il “Grande Fratello”. I due hanno tre figli. Una famiglia molto unita, quella dei coniugi Totti-Blasi.

Oltre all’amore per la Roma, anche quello per Ilary e la famiglia ha indotto Totti a rifiutare contratti principeschi, come quello che gli avrebbe offerto il Real Madrid.

La casa di lusso

Questo, però, non ha impedito ai due di fare tanta, tanta fortuna. Come dimostra l’abitazione in cui vivono. Un attico pazzesco, che si trova nel quartiere Eur. Un tempo periferico, ma oggi una delle zone più ricercate della Capitale. Perché fuori dal traffico e dal caos del centro storico, ma, allo stesso tempo, agevole da raggiungere.

L’attico si trova nel grattacielo Eurosky Tower, con un panorama sull’intera città. Proprio come dovrebbe essere per un re. Ben 36 le stanze di cui possono usufruire i coniugi Totti-Blasi. Dalla zona cinema alla stanza dei giochi per i bambini. Francesco e Ilary, infatti, hanno avuto tre bambini: Cristian nel 2005, Chanel nel 2007 e la piccola di casa Isabel arrivata nel 2016.

E poi, chicca delle chicche, il terrazzo. Che non solo ha una vista mozzafiato, ma anche la possibilità di prendere il sole in pieno relax, essendo situato proprio all’apice del grattacielo. Il costo? 9mila euro al metro quadro. Una cifra da re.