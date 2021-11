Sapevate che l’ovetto Kinder è vietato in alcuni luoghi? Ecco dov’è “illegale”

Una delle trovate di maggiore successo della Ferrero insieme alla Nutella. Ma viaggiando potreste diventare dei fuorilegge…

Chi non ne ha mai mangiato uno? Una merenda da bambini, che piace molto anche ai grandi. Il nome commerciale è “Kinder Sorpresa”. Ma tutti lo conosciamo come “ovetto Kinder”. Eppure, sapete che c’è un grande Paese in cui questo è un cibo proibito?

L’ovetto Kinder

Una delle trovate di maggiore successo della Ferrero insieme alla Nutella. L’idea nasce nel 1968, ma l’effettiva realizzazione è datata 1974. Snack dolce a forma di uovo cavo contenente al suo interno un piccolo gadget. L’uovo è composto da un guscio di cioccolato al latte, coperto internamente da uno strato di glassa al latte.

Negli anni, ovviamente, ha avuto tante evoluzioni. Innanzitutto per quanto concerne le soprese. Amate dai più piccoli quasi quanto il cioccolato stesso. Kinder ha creato una serie di collezioni e collane che hanno appassionato i bambini nella raccolta.

E poi una serie di varianti anche nel gusto. Nel corso degli anni, inoltre, il Kinder Sopresa è diventato anche maxi, soprattutto in occasione delle festività pasquali, dove è tradizione regalare uno o più uova di Pasqua.

Ovetto proibito

Nel corso degli anni è nata una vera e propria mania riguardante le sorprese contenute – rigorosamente sigillate per motivi igienici – all’interno degli ovetti Kinder. Con i collezionisti sempre alla ricerca dei pezzi più rari.

Eppure, non tutti sanno che gli ovetti Kinder sono vietati in un grande Paese. No, non uno di quelli che siamo abituati a considerare retrogradi e integralisti. Ma nella più grande democrazia del mondo. Ebbene sì, gli ovetti Kinder sono vietati negli Stati Uniti d’America!

Questo a causa del Federal Food, Drug, and Cosmetic Act del 1938, che impedisce di introdurre materiale non commestibile all’interno di generi alimentari. La sicurezza dei bambini viene spesso citata per giustificare la proibizione. E si rischiano sanzioni piuttosto salate: l’importazione di un Kinder Sorpresa negli Stati Uniti d’America può portare a una multa di 300 dollari e al sequestro e alla distruzione dell’oggetto da parte delle autorità.

Piccola deroga nel 2018, quando so ottenne il via libera per il Kinder Merendero. Ma solo perché il giocattolo-sorpresa è separato dal cioccolato. Poveri bimbi americani!