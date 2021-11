Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto, MilionDay e Simbolotto di Sabato 6 Novembre 2021

Benvenuti all’estrazione Live del 133esimo concorso di tutti i giochi del Lotto e del SuperEnalotto di oggi Sabato 6 Novembre 2021, dando la possibilità al fortunato vincitore di assistere all’estrazione.

Il numero 16 aggiunge ancora un’estrazione alla sua sequenza di assenze, non figurando sulla ruota di Venezia da ben 140 concorsi, riconfermando il primo posto della classifica dei numeri ritardatari.

Come abbiamo visto nella scorsa estrazione, per il gioco del 10eLotto c’è una novità, il 10eLotto Extra, che permette una lista premi più ampia, tramite la semplice estrazione di 15numeri extra per aumentare le possibilità di vittoria.

Il montepremi del SuperEnalotto di oggi supera i 105 milioni di euro, chi sarà il fortunato vincitore ?

L’estrazione del Lotto di Sabato 6 Novembre 2021

Le 11 ruote estrazionali con i 55 numeri estratti per il gioco del Lotto di Sabato 6 Novembre:

Bari 44 – 46 – 76 – 41 – 82.

Cagliari 18 – 17 – 20 – 51 – 64.

Firenze 26 – 60 – 24 – 48 – 82.

Genova 15 – 86 – 90 – 71 – 57.

Milano 57 – 22 – 75 – 54 – 66.

Napoli 51 – 59 – 40 – 10 – 84.

Palermo 78 – 14 – 40 – 24 – 30.

Roma 26 – 5 – 33 – 43 – 18.

Torino 7 – 32 – 28 – 51 – 16.

Venezia 84 – 7 – 79 – 31 – 47.

Nazionale 86 – 68 – 8 – 63 – 87.

Il concorso del SuperEnalotto di Sabato 6 Novembre 2021

I 6 numeri vincenti estratti per il concorso del SuperEnalotto di Sabato 6 Novembre:

6 – 21 – 56 – 63 – 81 – 85.

Numero Jolly: 51;

Numero SuperStar: 61.

Il concorso del MilionDay di Sabato 6 Novembre 2021

La combinazione di 5 numeri vincenti estratti per il gioco del MilionDay di Sabato 6 Novembre:

27 – 32 – 40 – 43 – 55.

L’estrazione del 10eLotto di Sabato 6 Novembre 2021

La combinazione di 20 numeri estratti per il gioco del 10eLotto di Sabato 6 Novembre:

5 – 7 – 14 – 15 – 17 – 18 – 20 – 22 – 26 – 32 – 44 – 46 – 51 – 57 – 59 – 60 – 76 – 78 – 84 – 86.

Numero Oro: 44;

Numero Doppio Oro: 44 – 46.

Numeri Extra: 10 – 24 – 28 – 31 – 33 – 40 – 41 – 43 – 48 – 54 – 71 – 75 – 79 – 82 – 90.

Il concorso del Simbolotto di Sabato 6 Novembre 2021

I simboli estratti dalla Tradizione della Smorfia per il gioco del Simbolotto di Sabato 6 Novembre:

6 – Luna; 36 – Nacchere; 1 – Italia; 2 – Mela; 27 – Scala.

