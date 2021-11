I maligni sostengono che abbia ricorso alla chirurgia estetica. Lei nega. Chi dirà la verità? Fatevi un’idea guardando voi stessi

Nel giro di pochi anni è riuscita a diventare una delle donne più famose e desiderate d’Italia. Grazie alla sua bravura, senza dubbio. Ma, certamente, anche alla sua bellezza e alle sue forme da sballo. E, però, siamo sicuri che Diletta Leotta non abbia ricorso a qualche ritocchino? Guardate queste foto di qualche anno fa: è irriconoscibile!

Da quando c’è lei, guardare i pre-partita e i post-partita dei match di serie A è diventato più piacevole. Il successo di Diletta Leotta è infatti inarrestabile. Sogno erotico di tutti gli appassionati di calcio.

30enne, originaria di Catania. Con i suoi capelli biondi, le sue forme prorompenti e i suoi abiti provocanti, è un vero e proprio idolo dei maschi italiani. Su Instagram ha moltissimi followers, che vanno in visibilio con le sue foto. Dove spesso non lascia molto all’immaginazione.

Inizia la sua carriera con alcuni concorsi di bellezza. Ma ben presto arriva alle reti che contano. Prima Mediaset e poi Sky, dove si specializza nelle trasmissioni sportive. Viene in seguito annunciato il suo approdo sulla piattaforma DAZN, per la quale conduce dall’ottobre 2018 il programma “Diletta gol”, mentre dal 2019 conduce sulla stessa piattaforma i programmi spin-off “Diletta gol stories”, “Diletta gol in campo” e “Linea Diletta”.

Il 17 settembre 2018 conduce, affiancata da Francesco Facchinetti, la finale della 79ª edizione di Miss Italia su LA7. Sempre su LA7 conduce, il 5 dicembre seguente, i Gazzetta Sports Awards. Il 4 e l’8 febbraio 2020 (1ª e 5ª serata finale) ha affiancato Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo.

Senza ritocchi?

Insomma, un’ascesa così veloce è difficile da ricordare nel mondo della televisione. Sicuramente Diletta Leotta ha una grande professionalità. Ma è altrettanto vero che la bellezza aiuta. E Diletta è più che bella. Bellissima.

I maligni, però, sostengono che abbia ricorso alla chirurgia estetica. Lo fanno sulla base soprattutto di una foto di qualche anno fa di Diletta. In costume, sorridente.

I capelli biondi sono gli stessi. Ma per chi vuole vedere del torbido, il naso sarebbe piuttosto pronunciato. E anche le labbra, gli zigomi e il decolleté erano differenti. Non di certo così prorompenti come oggi. Insomma, i maligni sostengono che la nota conduttrice possa aver effettuato qualche ritocco. Dato che, peraltro, il fratello è un chirurgo estetico.

Va detto, comunque, che Diletta Leotta ha sempre negato ogni intervento chirurgico. Non resta che crederle….