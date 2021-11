Luca Laurenti: la terribile malattia che lo ha messo fuori gioco | Raccontata dal suo più grande amico

Paolo Bonolis rivela il retroscena sulla terribile malattia che ha colpito, il collega e grande amico, Luca Laurenti. Una malattia subdola che lo ha praticamente messo fuori gioco.

Luca Laurenti nato a Roma il 29 Aprile 1963, è conosciuto per essere un conduttore, musicista e comico italiano.

Prima della sua ascesa nel mondo della televisione, ha lavorato in un villaggio turistico a Cosenza. Nel 1988 ha la sua prima opportunità televisiva prendendo parte ai programmi “Provini” e “Dibattito!”.

Dal 1991 collabora con Paolo Bonolis, formando una delle coppie più amate e famose della televisione italiana.

Nello stesso anno ha partecipato al quiz televisivo, “Urka!”, condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Brunella Andreoli e Leo Valli.

La coppia iniziò così la conduzione di alcuni dei programmi più importanti ed influenti della televisione italiana come: Striscia la Notizia, Tira & Molla, Ciao Darwin e Chi ha incastrato Peter Pan.

Potrebbe interessarti>>>Paolo Bonolis è il Paperon de Paperoni della tv | Sapete quanto guadagna?

La malattia di Luca Laurenti

Paolo Bonolis, compagno nonché grande amico di Luca Laurenti, è stato il primo a diffondere la notizia della sua malattia.

Il conduttore però ha cercato subito di tranquillizzare i telespettatori raccontando che il collega la vive in maniera molto serena convivendo con la suddetta.

La malattia di cui è affetto Laurenti, è una delle malattie più subdole e pericolose che ci siano, che attacca quando meno te lo aspetti.

E’ una malattia molto diffusa in generale, ma ancor di più nel mondo dello spettacolo. Ebbene si, anche il nostro amato Luca Laurenti soffre di depressione.

Quest’ultima è una patologia psichiatrica che ha risvolti negativi sia sull’umore e sull’espressione delle proprie emozioni, sia a livello fisico facendo perdere nutrimento e spesso peso al soggetto.

Laurenti però, ha avuto la fortuna di essere circondato da amici e persone che lo amano, che gli sono rimaste accanto nel momento del bisogno. Le persone più vicine al comico sono tutt’oggi la moglie ed il collega e amico Paolo Bonolis.

Durante il periodo di lockdown, si pensava che l’artista fosse ricaduto in depressione, ma come ha spiegato Bonolis non ha social e tantomeno una tv vivendo come un eremita, così da sincerare le condizioni di salute di Luca Laurenti.

Potrebbe interessarti>>>Miss Claudia di “Avanti un altro”: passeggiata e bisognini in autostrada davanti a tutti

La coppia non tarderà quindi a tornare con una nuova edizione di “Avanti un Altro”, programma a quiz che va in onda ormai da 9 edizioni, e che ci regala sempre qualche sketch divertente tra i due.