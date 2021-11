Era bellissima già da bambina, crescendo è diventata una “bomba” | L’avete riconosciuta?

Tutti la conosciamo per la sua bellezza e le grandi interpretazioni sul grande schermo, ma fino ad oggi non sapevamo come fosse da piccola. Ecco chi è la bambina della foto.

Nata il 15 Luglio 1982 a Castiglione del Lago, è una delle attrici e modelle più belle della televisione italiana, che grazie al suo sorriso ed alle sua curve perfette ha fatto rimanere davanti alla televisione migliaia di italiani.

Prova a sfondare nel mondo della musica e nel 1994 partecipa a “Karaoke” un programma presentato da Fiorello. La sua carriera però cambia strada e nel 1996 vince il concorso di bellezza Miss Teenager, che gli permette di esordire e partecipare successivamente nelle serie tv “Un posto al sole”, “Carabinieri” ed “Incantesimo 7”.

Debutta quindi nel 2004 sul grande schermo recitando in “Mai + come prima”, e l’anno successivo si aggiudica la parte di protagonista insieme a Kledi Kadiu nel film “Passo a due”.

Inizia così a collaborare con i maggiori esponenti del cinema italiano come: Carlo Verdone, Luca Zingaretti e Giuseppe Tornatore.

Nel 2013 debutta come conduttrice al fianco di Max Giusti, Donatella Finocchiaro e Cristiano Malgioglio nel programma Rai “Riusciranno i nostri eroi” e nello stesso anno duetta con Al Bano al Festival di Sanremo.

Cosa fa oggi la bambina sconosciuta

Nel 2006 da inizio ad una relazione con Silvio Muccino, ma una volta terminata si avvicina a Francesco Arca che lascerà nel 2009. Per 3 anni è stata fidanzata con l’ex cestista Davide Lamma, per poi stupire tutti dichiarando di avere una relazione con l’attore Marco Bocci. La coppia si sposa il 5 Luglio 2014 e dalla loro unione sono nati Enea e Pablo.

Oggi la bambina sconosciuta è impegnata sul set del nuovo film “La caccia”, diretto e prodotto da Marco Bocci, compagno nel lavoro e nella vita dell’attrice.

Avete capito di chi stiamo parlando? Proprio di Laura Chiatti.

Come possiamo vedere dal suo profilo Instagram, è una donna atletica, dedita alla famiglia e sempre impegnata nel suo lavoro, che continua a deliziarci con le sue perfette interpretazioni.