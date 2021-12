Paola Perego, il racconto degli anni bui in cui ha pensato anche di farla finita: ” Mi ha salvata..”

La popolare conduttrice di tanti programmi di successo ha rivelato come in passato abbia provato il dolore del tradimento. E non una singola volta…

Paola Perego, lombarda di Brugherio, muove i suoi primi passi come modella nei primi anni Ottanta.

La sua immagine le apre le porte della televisione e diviene un volto noto delle emittenti locali come Antenna 3 per poi passare alle reti Fininvest, dove affianca Marco Columbro in Autostop.

Leggi anche -> Marco Columbro, “.. i vip che non arrivano a fine mese..” | Che fine…

La popolarità

La grande popolarità la conduttrice la conquista negli anni Novanta quando conduce Mattina 2, In famiglia, Pomeriggio in famiglia e Mattina in famiglia.

Leggi anche -> Tiberio Timperi “scimmiotta” Chiara Ferragni: “Sei un fashion victim”

Passata a Mediaset conduce Buona Domenica per qualche edizione e con qualche polemica di troppo (l’altro conduttore, Claudio Lippi, lascia il programma per divergenze proprio con la Perego).

Passa poi alle reti Rai su consiglio del suo agente/marito Lucio Presta.

Condurrà programmi con alterne fortune: la Talpa, Lo show dei record, Parliamone… sabato.

Leggi anche -> Paola Perego dopo 10 mesi torna in tv: “Raccomandata? Non credo proprio”

I matrimoni

Paola Perego, prima di essere sposata con Presta, è stata la moglie del calciatore Andrea Carnevale conosciuto a metà degli anni Ottanta, sposato nel 1990 e lasciato nel 1997.

La sua stagione più importante Carnevale l’ha vissuta nel Napoli, dove è stato compagno di squadra di Maradona e Careca, con il Napoli vincerà anche lo scudetto.

Leggi anche -> La rivelazione shock della ex moglie di Maradona: “… muori anche tu!…”

Come marito ha meno successo, molte sono le scappatelle che Paola deve subire, del resto lo stesso Andrea parlando di quel periodo ricorda che Maradona arrivava a casa sua in piena notte per scappare a Roma, in di­sco­te­ca. Al pibe de oro tutto era concesso.

Carnevale è stato anche sotto inchiesta per questioni legate al doping.

La coppia ha due figli Giulia e Riccardo. La fine del matrimonio per lei è una sconfitta cocente. In quel periodo si è sentita sempre sola, Riccardo, ricorda, soffriva d’asma e non dormiva mai. La conduttrice ha confessato che aveva timore a prenderlo in braccio, per paura di buttarsi dalla finestra.

Un periodo difficile superato grazie alla nuova unione con Lucio Presta, noto manager di artisti, che descrive come un uomo di una grande onestà intellettuale.

Leggi anche -> Lucio Presta contro RaiUno: “Per punire me hanno mandato via Paola Perego”

Non ha la stessa stima per alcune colleghe, infatti, alla trasmissione Le Belve, su Raidue, ha dichiarato che molte signore artiste, mostrandosi amiche mandano messaggini invitanti al marito perché pensano di fare carriera più velocemente.

Purtroppo per loro, Lucio dà il suo telefono a Paola tranquillamente e quindi lei legge tutto.

Dopo anni in cui ha dovuto subire sotterfugi e tradimenti, oggi la Perego si gode una relazione all’insegna della fiducia totale.