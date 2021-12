Giorgio Pasotti: avete mai visto la fidanzata? E’ un volto noto della televisione

L’irresistibile Giorgio Pasotti si immortala con la sua amata in un bellissimo locale di Londra, ma avete mai visto la sua fidanzata? Ecco chi gli ha rubato il cuore.

Giorgio Pasotti nato a Bergamo il 22 Giugno 1973.

E’ un attore e regista italiano molto noto anche per la sua bellezza oltre che per i meriti professionali.

Chi è Giorgio Pasotti

Grande appassionato di Wushu, un’arte marziale dell’antico Oriente. Nel 1987 parte per la Cina per approfondire questa disciplina, e nel 1992 ci torna per studiare altri 2 anni.

E’ proprio qui che inizia a muovere i suoi primi passi nello spettacolo, prendendo parte alla produzione di alcuni film tra cui Treasure Hunt e The Drunken Master III.

Nel 1998 debutta sugli schermi italiani con “I piccoli Maestri” ed “Ecco Fatto”. Solo due anni dopo approccia con il teatro conquistando il ruolo di protagonista al fianco di Stefania Rocca nell’opera “Le Poligraphe”.

Prende parte a numerosi spot e videoclip, ma la massima notorietà la ottiene grazie all’incredibile interpretazione nella serie di “Distretto di Polizia”.

Da quel momento in poi viene scelto per interpretare molti ruoli sia in televisione che al cinema, collaborando con nomi importanti del cinema internazionale, tra cui Neri Marcorè, Carlo Vanzina ed Antonio Banderas.

Ha avuto una relazione con la cantante Elisa, per poi approdare tra le braccia di Nicoletta Romanoff, con cui ha avuto una figlia di nome Maria, e dichiara di avere una relazione con Giulia Michelini.

La fidanzata di Giorgio Pasotti

Giorgio Pasotti ad oggi è legato sentimentalmente, e stando al suo profilo Instagram è anche molto preso dalla fortunata, ad una ragazza che lavoro nel mondo dello spettacolo come attrice e modella.

Alcuni di voi avranno già sentito parlare della bella e giovane Claudia Tosoni, conosciuta durante lo spettacolo teatrale “Sogno d’una notte di mezza estate”.

Classe 1992 di Roma, è una ragazza molto riservata soprattutto sul suo rapporto con il regista. Si definisce “timida”, cosa che non gli ha di certo impedito di farsi strada nel mondo dello spettacolo.

Viene scelta per comparire in varie serie come “Provaci ancora Prof!” e “Il bello delle donne”.

E’ anche conosciuta per aver partecipato al concorso di Miss Italia. Qui ha conquistato il titolo di Miss Sorriso Lazio ed il terzo posto nella classifica finale del concorso.

Dopo tanto lavoro i due si possono dedicare alla loro relazione. Di tanto in tanto ci rendono partecipi della loro bellissima storia grazie a foto pubblicate sui social. Foto proprio come questa che li ritrae belli, sorridenti ed affiatati.