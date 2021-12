Riconoscete questa bimba paffutella? Oggi è una stilista famosa ed ha un fisico mozzafiato

Sicuramente molti di voi oggi la amano e la stimano soprattutto per il suo brand ed i suoi sketch familiari, ma da piccola è irriconoscibile. Vediamo chi è questa bambina.

Nata a Cremona il 7 Maggio 1987, è un’imprenditrice, blogger e designer italiana conosciuta soprattutto per il suo brand di moda.

Più grande delle 3 sorelle, ha frequentato il Liceo classico di Cremona, per poi iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza all’Università Bocconi di Milano. Non terminerà mai gli studi.

Nel 2009 crea assieme a Riccardo Pozzoli il blog “The Blond Salad”. L’anno successivo presenta una linea di scarpe e partecipa come ospite agli MTV TRL Awards.

Da quel momento la sua carriera nel campo della moda, decolla ed inizia a collaborare con alcuni degli stilisti più famosi al mondo tra cui Steve Madden.

Diventa quindi una fashion blogger ed arriva a comparire sulla copertina di Vogue, e pochi anni più tardi la troveremo a posare per la rivista Vanity Fair.

La Pantene, nota marca di prodotti per capelli, la sceglie come global ambassador, e nel 2017, Forbes la identifica come l’influencer di moda più importante al mondo.

Potrebbe interessarti>>>La riconoscete? Ha iniziato con la musica da piccola fino a vincere il Festival di Sanremo

La stilista famosa

Oggi la piccola bambina irriconoscibile che abbiamo visto sopra, è diventata una delle stiliste più amate ed influenti del mondo della moda.

Nel 2016 inizia una relazione con il rapper italiano Fedez con il quale da alla luce due bellissimi figli, Leone e Vittoria.

Avete capito di chi stiamo parlando ?

E’ proprio la nostra Chiara Ferragni.

La Ferragni è un personaggio così importante che addirittura la Mattel (nota azienda di giocattoli) ha creato una Barbie in suo onore.

Fonda quindi un brand tutto suo, oggi all’altezza di marchi importanti della moda come: Louis Vuitton, Gucci e Balenciaga.

Nel 2021 viene annunciata e prodotta la serie tv della vita della coppia più bella dei social, i Ferragnez (Ferragni-Fedez), disponibile sulla piattaforma video di Amazon Prime.

Potrebbe interessarti>>>Chiara Ferragni al fianco della sorella in guerra contro una subdola malattia

Come potete vedere il cambiamento è drastico. Dalla piccola, paffuta e riccia bambina che abbiamo visto in foto ci ritroviamo una donna bellissima, con un fisico mozzafiato e con una grinta e voglia di fare da invidiare.