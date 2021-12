Il Ken umano, diventato Barbie, non si accontenta più | Viaggia ora sul filo dell’illegalità

Si calcola che, in tutto, abbia subito oltre cento interventi in sala operatoria per alterare il proprio corpo. Ma forse adesso si esagera

All’anagrafe, Rodrigo Alves. Ma, ormai da qualche mese, Jessica Alves. Personalità televisiva brasiliana-britannica nota per aver subito dozzine di interventi di chirurgia plastica per alterare il suo aspetto. Adesso l’ultimo intervento. Il più invasivo, quello che trasmette più schock.

La vita di Rodrigo/Jessica

Oggi 38enne, Rodrigo nasce da genitori britannici e brasiliani. Quello che è accaduto negli ultimi anni, probabilmente è frutto di quanto subito in giovane età. Da piccolo, il nonno gli comprò le bambole Barbie. Sebbene Alves fosse maschio, fin dalla giovane età, si considerava una femmina, giocava con le bambole e si travestiva. Le conseguenze di tutto ciò sono, purtroppo, prevedibili: anni di bullismo subito.

Il dramma di non sentirsi in pace con il proprio corpo fu diagnosticato ad Alves come vera e propria patologia. Da qui, una serie infinita di interventi chirurgici: al naso, alle braccia, seno, fianchi, glutei, trapianti di capelli senza contare il numero pressoché infinito di lifting. Tutto per assomigliare sempre di più a Barbie. Anche se per anni è stato conosciuto come il “Ken Umano”.

Si calcola che, in tutto, abbia subito oltre cento interventi in sala operatoria per alterare il proprio corpo. Potendoseli permettere, non solo per le condizioni economiche floride della sua famiglia, ma anche perché, negli anni, questa sua condizione lo ha portato a diventare un personaggio televisivo molto noto.

L’intervento illegale

Nel gennaio 2020, Alves ha dichiarato di essere transgender dopo tre mesi di vita privata. Nel luglio 2020, Alves ha annunciato di aver cambiato il suo nome in Jessica. Da qui, dunque, l’ennesima scelta di un intervento chirurgico. Questa volta il più invasivo che possa esistere.

Si tratta di un intervento che nella maggior parte dei Paesi (Italia compresa) è illegale. Ma Jessica vuole andare avanti. In questo caso non è un desiderio di estetica, ma una esigenza umana, emotiva. Vuole diventare madre. Ma, ricordiamolo, Jessica nasce uomo.

E, allora, come sarebbe possibile? Attraverso un intervento che le impianterebbe l’utero. Qualcosa che, abbiamo detto, diversi Paesi vietano. E che, per molti, è anche contro l’etica medica. Sarebbe così la prima donna trans a rimanere incinta e partorire.

Per qualcuno vi sarebbe già la data fissata per l’intervento. Staremo a vedere cosa accadrà.