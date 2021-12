Riconoscete questa simpatica ricciolona? Oggi è una delle cantanti più amate in Italia

Molti di voi sicuramente oggi la conoscono ed intonano ogni sua canzone, ma in questa foto è veramente irriconoscibile. Vediamo di sapere qualcosa di più su di lei.

Nata a Galatina, in provincia di Lecce, il 12 Agosto 1986, oggi è una delle cantanti più conosciute ed amate d’Italia.

Fin da piccola prende parte ad alcune competizioni locali nel settore della musica, per poi arrivare nel 2007 a vincere il concorso regionale Fiori di Pesco.

All’età di 17 anni prova ad entrare nel talent show di Maria De Filippi, “Amici”. Non riesce, però, pur avendo superato numerose audizioni. Ci riprova e finalmente entra a far parte dell’ottava edizione del programma. Grazie alla sua canzone inedita si classifica al primo posto, guadagnando anche un disco di Platino. Nel 2009 entra a far parte del serale del programma. Viene proclamata vincitrice di quell’edizione vincendo un premio di 200mila euro ed una borsa di studio di 50mila.

La cantante che è oggi

Oggi la bambina sconosciuta è una delle cantanti più amate d’Italia. Per la sua particolare e bellissima voce è riconoscibile ad occhi chiusi. La sua carriera, dopo “Amici”, è decollata. Ogni sua canzone ha sempre riscosso gran successo.

Tra i suoi testi più famosi ed importanti troviamo “Vivere a colori”, “Stupendo fino a qui” e “Comunque andare”.

Avrete sicuramente capito di ci stiamo parlando:

E’ proprio Alessandra Amoroso.

Oggi, dopo il suo ultimo successo, la cantante si prende un periodo di pausa dalla musica, e si dedica alla relazione che sta vivendo in questo momento con Stefano Settepani.

“Faccio le corna, ma è un periodo sereno. Di felicità. In realtà desidero le nozze e un figlio da sempre”.

Così la bella e talentosa cantante dichiara in un’intervista, sperando possa trovare veramente la felicità.