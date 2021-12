Marisa Laurito, accuse pesanti contro Antonella Clerici: “Era raccomandata, ecco perché lavorava”

Marisa Laurito è un personaggio molto influente ancora oggi. Le sue parole possono pesare come un macigno per i fans, soprattutto se servono per lanciare un messaggio diretto come in questo caso.

Marisa Laurito è un personaggio di spicco del mondo dello spettacolo; estroversa, carismatica, divertente. Sono alcune delle caratteristiche che l’hanno resa famosissima in tutta Italia. Nata a Napoli il 19 aprile 1951, si è conquistata davvero l’affetto di migliaia e migliaia di telespettatori.

Fa il suo esordio assoluto in teatro al fianco di Eduardo De Filippo che la sceglie per la sua commedia Le bugie hanno le gambe lunghe. In futuro, oltre a qualche apparizione in tv, partecipa ad oltre venti film, tra qui Quelli della notte dove ha la fortuna di lavorare con Renzo Arbore e Nino Frassica. Nel 1988 conduce Domenica in che presenta – a detta di tantissimi – in maniera a dir poco brillante arrivando a monopolizzare gli ascolti tv dell’epoca.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Marisa Laurito ed il dramma che non ha mai superato. “E’ sempre dentro di me…”



Nel 1991 è protagonista del film Terre nuove insieme ad Antonio Banderas. Ha avuto anche un’importante relazione con l’ex calciatore Franco Cordova, da cui poi si è lasciata molto presto divorziando nel 2002 quando l’attrice iniziava a frequentare Pietro Perdini e dal quale non si lascia davvero più.

Marisa Laurito contro Antonella Clerici: riguarda la cucina

Marisa Laurito è un personaggio davvero di spicco della televisione italiana. In carriera ha occupato principalmente i ruoli di attrice e conduttrice. Quest’ultima professione, l’ha vista protagonista anche nel 2012 sul canale tv Alice dove presentava Pasta love and fantasia, un programma dedicato interamente alla cucina e che vede proprio l’attrice napoletana protagonista.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Carlo Conti salvato della Clerici | La sua malattia poteva essere una condanna

Un genere di trasmissione che ricorda quella condotta per tantissimi anni da Antonella Clerici; parliamo della Prova del cuoco. Ed in effetti, come rivelato in un’intervista del 2019 alla rivista Nuovo, anche alla Laurito fa venire in mente – anche se non in positivo – quel che è stato uno dei programmi Rai di punta. La cabarettista ha precisato che l’idea principale fu sua – propose un format simile – ma, a detta sua, venne scelta la “rivale” per una raccomandazione.