Will Smith, rivelazione scioccante: “una sola non mi basta” | “Non credo nella..”

Dal 1997 è sposato con l’attrice Jada Pinkett. Si è lasciato andare a dichiarazioni che faranno molto discutere

Hanno fatto molto discutere le parole pronunciate nel corso di un’intervista dal celebre attore Will Smith. Qualcuno lo accuserà di sessismo. Qualcun altro sicuramente si lascerà andare a polemiche di tipo puritano. E voi, cosa ne pensate?

La carriera di Will Smith

Oggi 53enne, Will Smith è uno degli attori più apprezzati del panorama cinematografico mondiale. Una lunga carriera alle spalle, iniziata con la celebre sit-com “Willy, il principe di Bel Air”, ma continuata con cult di fantascienza come la saga di “Men in black” o “Independence day” oppure “Io sono leggenda”. Ma anche polizieschi scanzonati come “Bad Boys”.

Comunque Will Smith è riuscito a distinguersi anche come attore più prettamente drammatico, in pellicole come “Alì” oppure “La ricerca della felicità” e “Sette anime”, queste ultime due dirette da Gabriele Muccino.

Ha ricevuto due candidature all’Oscar per il miglior attore per la sua interpretazione del pugile Muhammad Ali in Alì (2001) e per il ruolo di Chris Gardner nel film La ricerca della felicità.

La voglia di harem

Dal 1997 è sposato con l’attrice Jada Pinkett. Ma, evidentemente, la lunga relazione con la collega (da cui ha avuto anche due figli) non gli basta. E veniamo, quindi alle dichiarazioni che, certamente, faranno pensare anche voi.

Will Smith le ha rese nel corso di un’intervista a GQ. L’attore ha svelato che lui e la moglie Jada Pinkett hanno da anni un matrimonio molto aperto. Tanto aperto da poter dire pubblicamente questo dettaglio scabroso. Will Smith ha infatti affermato di non credere particolarmente alla monogamia.

L’attore, peraltro, aspirava ad avere un harem con 20 donne tra cui l’attrice Halle Berry e la ballerina Misty Copeland. “Il matrimonio non dev’essere una prigione” ha detto.

E voi che ne pensate?