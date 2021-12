Caterina Balivo, notte insonne e lacrime agli occhi | Tutta colpa del Covid

Negli anni, si è ritagliata un ruolo sempre crescente di conduttrice televisiva. Questi mesi, però, sono stati difficili per tutti. E anche per lei

Toccante il pensiero di Caterina Balivo. Toccante per chi lo ascolta e lo legge, ma anche per la stessa conduttrice nativa di Napoli, che non ha trattenuto le lacrime.

La carriera di Caterina Balivo

Esordisce come valletta di Fabrizio Frizzi nella 7ª edizione di Scommettiamo che…?, trasmissione di punta di Rai 1, per la quale, dal 2000, collabora continuativamente partecipando come inviata a show come I raccomandati di Carlo Conti, Miss Italia, Miss Italia Top e Miss Italia Notte.

Troppo riduttiva l’attività da valletta, per l’oggi 41enne, che, infatti, negli anni, si è ritagliata un ruolo sempre crescente di conduttrice televisiva. Tra le trasmissioni più note condotte da Caterina Balivo, ricordiamo varie edizioni di “Unomattina”, “I sogni son desideri” e “Detto fatto”.

Caterina Balivo ha dimostrato grande sensibilità con il pensiero che ha deciso di condividere con tutti noi.

Lacrime agli occhi

Ha avuto una lunga relazione con Nicola Maccanico, figlio dell’ex ministro Antonio Maccanico. Il 29 maggio 2012 ha partorito il suo primo figlio, Guido Alberto, avuto dal manager finanziario Guido Maria Brera. La coppia si è sposata il 30 agosto 2014, con rito civile, a Capri. Il 16 agosto 2017 nasce la sua secondogenita Cora.

Questi difficili mesi di pandemia da Covid-19 hanno segnato tutti noi. Ormai quasi due anni di restrizioni, di lontananza. Ma anche di difficoltà economiche. Proprio su questo va il pensiero di Caterina Balivo. In una storia Instagram pubblicata qualche tempo fa, la bella conduttrice si è anche rivolta al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

L’occasione è arrivata dagli scontri che, qualche settimana fa, si sono registrati un po’ in tutta Italia. Ma anche a Napoli, città natale di Caterina Balivo. Scontri dovuti al malcontento della popolazione per le restrizioni dovute alla pandemia: “Stanotte non riesco a dormire” ha detto la conduttrice. Se si toglie il lavoro si toglie la dignità, stasera sono scese lacrime uguali a mesi fa” ha detto.

E, purtroppo, il duro periodo dovuto al Covid non è ancora finito.