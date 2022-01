Rivelazioni “piccanti” al GF Vip: Giucas Casella sotto la lente d’ingrandimento | Chi è la ex famosa

Giucas Casella ha fatto parlare di sé ancora una volta. In questo caso però vi lascerà a bocca aperta la rivelazione giunta dal salotto del Grande Fratello Vip.

Giucas Casella, nato a Palermo in Sicilia il 15 novembre 1949, da svariati anni è sposato con l’attrice e doppiatrice Valeria Perilli. Ha avuto un figlio, James, dalla ballerina inglese Carol Torr.

Noto a tantissime persone come illusionista, per anni si è mostrato in tv mostrando numeri che comprendevano anche l’ipnotizzazione o il restare chiuso in mezzo al ghiaccio con poco ossigeno a disposizione.

La sua prima apparizione televisiva risale al 1979. Oltre all’ipnosi, che spesso è risultata più un numero per divertire il pubblico che altro, un altro suo grande classico era quello del passaggio sui carboni ardenti che quando lo effettuò a Striscia la notizia gli provocarono delle ustioni.

Ha partecipato anche a dei reality show come L’isola dei famosi, a cui ha partecipato anche nel 2018 e nel 2021; quest’anno ha preso parte anche al Grande Fratello Vip dove, fra le altre cose, ha affermato di aver avuto un flirt con una persona molto nota ai telespettatori italiani.

Giucas Casella e la storia con Tina Cipollari: cosa c’è di vero

Giucas Casella, che ha deciso di prendere parte al Grande Fratello Vip, edizione 2021, in qualità di concorrente, ha rivelato un retroscena davvero inedito. L’ex illusionista ha infatti confessato, durante un confronto con una sua ex fiamma, la Contessa Patrizia De Blanck, di aver frequentato Tina Cipollari.

Dopo tale rivelazione, il conduttore Alfonso Signorini gli ha chiesto di approfondire la questione e Giucas ha cercato di distogliere l’attenzione da quella che in ogni caso rimane una rivelazione molto chiara.

Ma a riguardo, cosa pensa Tina Cipollari? Anche lei ha scelto di rispondere in maniera enigmatica ad una domanda così spinosa. Ad ogni modo, oggi Tina è felice e di nuovo fidanzata. Sta infatti insieme ad Alfredo, anche lui di Roma e che ha conosciuto grazie agli amici che entrambi hanno in comune.