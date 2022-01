Flavio Briatore cambia di nuovo idea: “..ci prendono per il c..lo” | Le reazioni nei suoi confronti sono feroci

Sul Covid, Briatore è sempre stato tra chi propugnava prima le aperture e, tutto sommato, “negazionista” rispetto al problema.

Gli affari prima di tutto. Di certo la vita e la filosofia di vita di Flavio Briatore sembrano indirizzate verso questa linea. Anche in questi duri mesi di pandemia da Coronavirus, Briatore è sempre stato tra chi propugnava prima le aperture e, tutto sommato, “negazionista” rispetto al problema. Con uno dei suoi ultimi post, forse, ha proprio esagerato.

Chi è Flavio Briatore

Tante polemiche, nella prima fase della pandemia da Covid-19 per il cluster di contagio scoppiato nell’orbita del suo celebre locale in Sardegna, il Billionaire. Sì perché Flavio Briatore è conosciuto principalmente per essere stato team manager in Formula 1, con la scuderia Benetton poi divenuta Renault, e per essere a capo del Gruppo internazionale di hospitality di lusso Billionaire Life. E’ titolare anche di numerosi ristoranti e strutture. Essendo socio anche della politica Daniela Santanchè, con cui è molto amico.

A lui si deve, di fatto, il lancio sui circuiti di Michael Schumacher, uno dei più grandi piloti di tutti i tempi. Note le relazioni con Naomi Campbell ed Elisabetta Gregoraci. Nella sua vita anche qualche controversia legale. In particolare, una condanna per questioni legate al gioco d’azzardo. Condanna poi estinta. Nel 2010 Briatore ha anche ottenuto la riabilitazione.

“Non è che ci stanno prendendo per il cu.o?”

Come detto, Briatore ha sempre mantenuto una linea molto soft sul Covid. Pur avendolo contratto negli scorsi mesi. Il manager sembra non credere troppo alla gravità della situazione. Nonostante i numeri dicano altro. Nonostante le tantissime vittime rendano la situazione drammatica.

Ma il buon Flavio insiste. Lo fa spesso. Con gli interventi pubblici, ma anche utilizzando i social network. In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, il noto imprenditore pubblica una pagina di giornale che risalirebbe al 2018. “L’influenza è record. Contagiati in 8 milioni”. Un articolo che Briatore pubblica, evidentemente, per mettere in correlazione con la pandemia da Covid-19 che stiamo vivendo.

E qualora non fosse chiaro, lo scrive chiaramente nella didascalia al pezzo: “Era il 2018… non è che ci stanno prendendo per il cu.o?”. E molto followers non la prendono affatto bene…