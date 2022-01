L’attacco di panico è un disturbo sempre più frequente: come riconoscerlo, gestirlo e curarlo

L’attacco di panico è un disturbo che almeno una volta nella vita è capitato ad ognuno di noi. Quanto però si ripetono di frequente e nel tempo è il caso di preoccuparsi e di rivolgersi ad uno specialista.

L’attacco di panico è il disturbo psichiatrico più comune in Italia, si calcola che gli italiani che si siano trovati a fronteggiarlo almeno una volta nella vita siano 8,5 milioni.

Cos’è un attacco di panico

Il nome “panico” proviene dal dio Pan della mitologia greca. Pan, dio dei boschi, era un essere spaventoso, metà uomo e metà caprone. Il mito narra che era solito assalire le ninfe all’improvviso. Le ninfe erano talmente terrorizzate dall’attacco da restare completamente bloccate.

L’attacco di panico è un evento improvviso che può insorgere in qualsiasi momento, di solito in momenti della vita caratterizzati da forte stress e stanchezza.

Chi ne viene colpito è assalito dalla paura irragionevole di morire o di impazzire, più in generale di perdere il controllo.

Un attacco di panico è caratterizzato dalla presenza di alcuni sintomi che sono stati codificati dalla psichiatria ufficiale. Tra questi ci sono: paura di perdere il controllo, sudorazione, palpitazioni, tremori diffusi, sensazione di soffocamento, dolore al petto, sbandamento e vertigini, senso di nausea, brividi, formicolio e intorpidimento di braccia e gambe.

Possono comparire tutti o solo alcuni dei sintomi descritti, la gravità del disturbo, invece, è data dalla frequenza con la quale compaiono.

Spesso agli attacchi di panico è associata anche l’agorafobia, la paura di essere in posti da cui è difficile allontanarsi. L’agorafobia, infatti, si scatena quando il paziente è da solo o in mezzo a una folla di persone, o in luoghi da cui non riesce ad andare via.

Leggi anche -> Bassetti: no al panico o l’Italia si blocca | Rischio lock down per 10…

Cosa innesca un attacco?

Le cause possono essere molteplici, ma, in genere, compaiono in quei periodi della vita in cui accadono dei grandi cambiamenti tra cui: lutti, malattie, matrimonio, separazioni, superlavoro, relazionali conflittuali, pensionamento, traumi e problemi finanziari. La sua durata varia tra i pochi minuti e l’ora e regredisce spontaneamente. La diagnosi è clinica, solo uno specialista potrà ragionevolmente desumere, in base ai sintomi, se si tratta di un vero e proprio attacco di panico.

Leggi anche -> Insonnia: un nemico che si può battere | Ecco alcune regole che ti aiuteranno…

Leggi anche -> Elio, dietro la maschera ironica nasconde un grande dramma. Non c’è cura…

Come si cura

La prima cosa da fare, per chi ne è affetto, è ammettere di avere un problema ed accettare di farsi aiutare. Non è possibile curare questo tipo di disturbi da soli. La cura può essere farmacologica, psicoterapeutica, o una combinazione delle due.

L’importante è interrompere il circolo vizioso della paura, impedendo al disturbo di cronicizzarsi.

Leggi anche -> Kaizen, il metodo giapponese che cambierà la tua vita: basta un minuto al giorno

Tecniche di rilassamento e respirazione ed un lavoro interiore sui propri pensieri aiuteranno a ritrovare autostima e benessere.