Clementino, non lo immaginereste mai come cantante neomelodico.. e invece – VIDEO

Clementino è un noto rapper napoletano, approdato in televisione con i programmi The Voice Senior e Back To School. Appassionato di musica, l’artista ha sorpreso i suoi fan con un vecchio video che mostra le sue doti canore.

Clementino (nome d’arte di Clemente Maccaro) è un rapper italiano originario di Napoli, cresciuto tra Cimitile e Nola. Da sempre amante della musica, fin da giovane ha iniziato a coltivare la sua passione.

Negli ultimi anni, l’artista è approdato anche nel piccolo schermo diventando uno dei giudici di The Voice Senior a partire dal 2020. Quest’anno, inoltre, ha partecipato alla nuova trasmissione di Italia 1, Back To School.

Clementino: carriera del rapper napoletano

Clementino ha iniziato il suo percorso nel mondo della musica all’età di 14 anni, a Napoli, entrando a far parte della Trema Crew e, in seguito, dei TCK. In questo periodo, l’artista si è dedicato molto al freestyle, diventando uno dei migliori tra i rapper della scena nazionale.

Clementino, infatti, si è guadagnato il primo posto in numerose competizioni, tra cui il Tecniche Perfette 2004 e il 2theBeat 2006, in uno scontro finale con Ensi, che all’epoca era il campione in carica.

Il suo album di debutto è uscito ad aprile del 2006 con il titolo “Napolimanicomio”, caratterizzato da diverse collaborazioni con artisti noti come OneMic, Francesco Paura e Kiave.

Successivamente, Clementino ha formato i Videomind, insieme a Francesco Paura e DJ Tayone. Nel 2011 è uscito l’album “I.E.N.A.” e, nel 2012, ha pubblicato “Non è Gratis” formando i Rapstar con Fabri Fibra. Nel 2019, Clementino ha pubblicato il suo ultimo disco “Tarantelle”.

La versione neomelodica del rapper

Clementino, oltre ad amare la musica, ha una grande passione per il teatro: nel 2012 ha recitato nell’opera teatrale “Che ora è?” di Pino Quartullo, tratta dall’omonimo film del 1989.

Nelle scorse ore, l’artista ha regalato una sorpresa ai fan pubblicando un vecchio video che mostra il suo talento per il neomelodico.

Il filmato risale a diversi anni fa ma, col passare del tempo, Clementino non ha perso la sua voglia di esibirsi.