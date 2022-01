Stefano Bettarini, l’ex calciatore attacca duramente Alfonso Signorini: “È un despota!”

L’ex calciatore Stefano Bettarini ha attaccato Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip.

Stefano Bettarini è spesso stato uno dei personaggi italiani con maggior risalto nel mondo del gossip. In particolar modo per le sue storie d’amore, soprattutto quella che l’ha visto legato per tanti anni con l’ormai ex moglie Simona Ventura con cui ha avuto anche due figli; Niccolò e Giacomo.

Ora l’ex calciatore è felicemente fidanzato con Nicoletta Larini, figlia d’arte dell’ex pilota automobilistico Nicola Larini. Tra i ci sono diversi anni di differenza: la ragazza è infatti nata nel 1994, mentre Bettarini festeggerà il prossimo febbraio 50 anni.

I due hanno partecipato insieme anche al programma Temptation Island Vip, uscendo indenni dal viaggio nei sentimenti nello show di Mediaset che mette alla prova l’amore tra le coppie. Quello, però, non è stato l’unico reality a cui ha partecipato l’ex giocatore di calcio. Bettarini è infatti un volto noto della televisione italiana essendo stato concorrente di ben due edizioni del Grande Fratello Vip, la prima e la quinta (in quest’ultima fu squalificato per una bestemmia), e anche a L’Isola dei Famosi.

E proprio rifacendosi alla sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, il forlivese ha attaccato durante Alfonso Signorini; conduttore del programma.

Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, Signorini è stato grande protagonista per un suo gesto nei confronti di Alex Belli. Infastidito da alcuni discorsi dell’attore, il conduttore ha alzato i toni cacciando dallo studio il suo ex concorrente e richiamando addirittura l’attenzione della produzione nel caso in cui l’uomo non volesse lasciare il programma.

Un atteggiamento poco gradito proprio da Stefano Bettarini che, ancora scottato dalla squalifica nella scorsa edizione del GF, attraverso il suo profilo Instagram ha attaccato duramente Alfonso Signori non usando mezzi termini.

“Questo programma prima era un viaggio introspettivo: un percorso alla scoperta dei personaggi stessi. Con le loro fragilità, le loro debolezze e perché no, i loro errori. Oggi invece non conta più quello che avviene nella casa, ma chi CONDANNERÀ o ASSOLVERÀ il “DESPOTA” all’interno del programma, con storie finte e gossip”. Ha scritto Bettarini sui propri social.

L’attacco dell’ex calciatore, però, non è finito qui ed è proseguito facendo riferimento proprio al comportamento avuto da Alfonso Signorini nei suoi confronti: “Tu che a più riprese mi hai attaccato dall’alto di una telecamera e senza darmi mai diritto di replica, atteggiamento di una bassezza infinita, ma d’altronde lo so, ti piace vincere facile. Ci si confronta con gli stessi strumenti. Ma questo vale per chi ha le pa***!”.