Antonella Clerici, sapete chi è il compagno? E’ un uomo tra i più ricchi ed influenti d’Italia

Quando lei conduceva cooking show, MasterChef e tutti le relative derivazioni erano ancora lontani anni e anni dal loro arrivo. Una carriera spesa in televisione, quella di Antonella Clerici. Noi la conosciamo come una bellissima e bravissima conduttrice. Ma cosa sappiamo della vita privata di Antonella? Per esempio, sapete chi è attualmente il suo compagno?

Dicevamo della passione per i fornelli di Antonella. Lei stessa, più volte, si è definita una buona forchetta. Eppure la carriera di Antonella Clerici non parte affatto dalla cucina. Debutta infatti negli anni ottanta in reti locali, divenendo nota al pubblico passando in Rai e conducendo negli anni novanta diversi programmi sportivi. Ricorderete tutti – ed è ormai un cult – la sua celeberrima gaffe con il “non posso vivere senza ca…”.

Una brevissima parentesi in Mediaset. Ma, come detto, con “mamma Rai” che Antonella Clerici diventa famosissima. E, soprattutto con la conduzione de “La prova del cuoco”. Dal 2 ottobre 2000 al 1º giugno 2018 (eccetto il periodo compreso tra dicembre 2008 e maggio 2010).

Da lì il successo e diversi programmi in prima serata. Da “Il ristorante”, “Il treno dei desideri”, “Ti lascio una canzone”, “Tutti pazzi per la tele”, il remake di “Portobello”, lo “Zecchino d’Oro 2019” e “The Voice Senior”. Ma, soprattutto, il programma più ambito per eccellenza: il Festival di Sanremo, condotto nelle edizioni del 2005 e del 2010. Per lei all’attivo anche la conduzione di Sanremo Young.

Chi è il compagno di Antonella Clerici

Insomma, una carriera fatta di successi, oggi che Antonella ha da poco compiuto 58 anni. Ma la gioia più grande è stata senz’altro la nascita della figlia Maelle, nata nel 2010 dalla relazione con Eddy Martens. Oggi Antonella Clerici è invece legata a Vittorio Garrone. Sapete chi è? E’ certamente un personaggio ricchissimo e influente. Ma non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo.

Appassionato di viaggi, equitazione, vela, sci e trekking, Garrone è un noto e ricco imprenditore. Il compagno di Antonella Clerici è infatti un petroliere, maggiore azionista della Erg. Un nome che dice tanto a tutti noi. Si tratta infatti di un noto gruppo industriale italiano, fondato a Genova, con sede operativa nella stessa città. La società è controllata dalla famiglia Garrone-Mondini tramite la holding italiana San Quirico S.p.A.. Per anni, peraltro, la famiglia Garrone ha anche retto le sorti della Sampdoria, ottenendo importanti successi nel mondo del calcio.

Antonella è molto innamorata di Vittorio Garrone. Addirittura, per l’amore nei confronti del petroliere, la presentatrice ha lasciato Roma per trasferirsi ad Alessandria.