Enzo Miccio, è il re indiscusso degli eventi | Averlo accanto non è da tutti: i prezzi sono da capogiro

Enzo Miccio è uno degli organizzatori di matrimoni più conosciuti e rinomati in tutta Italia, come dimostra il suo lavoro. Molti però non sanno cosa significa “davvero” lavorare con lui.

Vincenzo Miccio, conosciuto maggiormente come Enzo Miccio, ha raccolto molti consensi in qualità di conduttore televisivo e non solo. Una carriera, fin qui, davvero piena di successi e partita da lontano.

Precisamente da San Giuseppe Vesuviano, luogo in cui è nato il 5 maggio 1971. In seguito cresce sempre a Napoli, precisamente a Boscotrecase per trasferirsi successivamente a Milano.

Qui frequenta l’istituto europeo di design e si dedica ad organizzare eventi di moda, collaborando con un prestigioso ufficio stampa milanese. Partecipa anche come disegnatore alla rivista White Sposa.

A partire dal 1999, fa il suo esordio nel mondo dell’organizzazione degli eventi e dei matrimoni. Nel 2001 fonda la sua prima società di organizzazione e progettazione di eventi e matrimoni a Milano. Nel 2009 apre una vera e propria accademia, la Enzo Miccio Academy.

Dal 2006 organizza le nozze di tante persone, tra cui molto famose come Valeria Marini, Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, ma anche Elettra Lamborghini.

In molti lo avranno certamente seguito su Real Time, grazie al programma “Wedding Planners”, ma anche di “Ma come ti vesti?”, “L’eleganza del maschio” “Enzo, missioni spose”, “Sanremo con Enzo” ed altri ancora.

Insomma, un personaggio davvero famoso, che come molti altri ha una vita privata impegnata.

Nel 2016 ha avuto una relazione con Riccardo Marenghi; ha poi conosciuto Laurent Miralles, con il quale pare stare ancora insieme. Pare, già, perché Enzo non è esattamente la persona meno riservata del mondo.

Enzo Miccio, il re dei matrimoni: quanto costa organizzarlo con lui?

Come abbiamo detto, Enzo Miccio, ormai dal 1999, è diventato stabilmente uno degli organizzatori di eventi migliori in assoluto.

Lo stilista è stato anche agevolato dalla televisione che gli ha donato tantissima popolarità, certo, ma la sua professionalità ed il suo talento sono fuori discussione. Ed ormai è uno degli organizzatori di matrimoni (e non solo) più richiesti in tutta Italia.

Ma quanto costa organizzare un matrimonio con al fianco Enzo Miccio? In molti si fanno spesso questa domanda, nonostante l’avvento del Covid, e difficilmente ottengono una risposta. Anche perché sul suo sito personale non è inserito un listino prezzi.

Comunque, secondo quanto riportato dal mondo del web, la sola consulenza con Miccio si dovrebbe aggirare intorno ad un massimo di 2.000 euro. Per organizzare il matrimonio vero e proprio, invece, è necessario un investimento che può variare fra i 35 ed i 50.000 euro.

Un prezzo non esattamente alla portata di tutti e giustificato dalle commissioni, fiori, catering, scelta della scenografia ed ovviamente anche dalle bomboniere. E poi ci sono le richieste extra, che potrebbero pure far aumentare il prezzo finale.

Prezzo che è salatissimo, ma per tante persone può essere un orgoglio avere un organizzatore del genere.

Una persona molto capace e professionale che, sicuramente, farà sempre molta attenzione a non commettere errori curando alla perfezione ogni minimo dettaglio per rendere felici più che mai i protagonisti assoluti delle nozze, ovvero i futuri marito e moglie.