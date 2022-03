Valeria Graci, il dramma vissuto dall’attrice | Le violenze subite da una relazione tossica

Comica e attrice apprezzata per la sua simpatia, Valeria Graci si è aperta raccontando del periodo più duro della sua vita.

Il pubblico la ama per la sua simpatia e la sua capacità di strappare sempre una risata. Valeria Graci, comica diventata celebre con il duo Katia & Valeria, ha deciso di mettere da parte le battute ed aprirsi raccontando del suo periodo più buio.

Nel corso di un’intervista a Verissimo, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, Valeria ha parlato della sua esperienza personale.

Gli esordi con il duo Katia & Valeria

Valeria Graci ha esordito nel 2001 insieme alla collega Katia Follesa, con il duo comico Katia & Valeria. Le due hanno calcato i palchi di Colorado Cafè, MTV Comedy Lab, Zelig Off e Zelig Circus, Scherzi a Parte e Sputnik fino al loro scioglimento nel 2012.

A partire dal 2014, Valeria è diventata inviata per Striscia la Notizia. Nel 2017 ha condotto la trasmissione estiva Quelle brave ragazze… insieme a Veronica Maya, Arianna Ciampoli e Mariolina Simone.

Lo stesso anno ha debuttato come conduttrice radiofonica su RTL 102.5, per poi passare alla conduzione della trasmissione Zeta a pois in onda su Radio Zeta.

Nel 2019 è entrata a far parte del cast della trasmissione Io e Te insieme a Pierluigi Diaco. Nello stesso anno ha partecipato al programma Zecchino d’Oro in veste di giudice.

Nel 2017 e nel 2022 il duo Katia & Valeria si è riunito. La prima volta prendendo parte l programma Bring the Noise e, in seguito, nella trasmissione Michelle Impossible.

La vita privata e la rivelazione a Verissimo

La sconvolgente rivelazione di Valeria Graci riguarda la sua vita privata. La comica, in passato, ha avuto una relazione con Simon Russo. I due hanno avuto un figlio, Pierluigi, nel 2011. Successivamente hanno deciso di separarsi ponendo fino alla loro storia.

Valeria, nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, ha raccontato della sua relazione con Simon e di come abbia perso la testa per lui. La comica, infatti, lo ha amato molto nonostante la loro fosse una relazione tossica.

Ogni coppia può avere delle discussioni ma, come sottolineato dalla Graci, è fondamentale riflettere sulle parole che vengono pronunciate anche nei momenti di tensione. La comica si è esposta rivelando di aver passato dei periodi di forte insicurezza e sofferenza.

“Mi sentivo dire di essere una nullità, mi hanno lacerato dentro. Ho avuto grandi momenti di fragilità e sono andata in analisi” ha spiegato. Proseguendo, Valeria ha ammesso: “Ho avuto il timore di non sentirmi sicura”.

In conclusione, la comica si è rivolta alle donne che si sono ritrovate a vivere la sua stessa situazione. Valeria ha rassicurato le spettatrici, dicendo che è sempre possibile superare i momenti più difficili. Come affermato dall’attrice, nella vita è fondamentale avere fiducia in se stesse.