Laura Pausini, sapete chi è la sua migliore amica? E’ famosa quanto lei | Ecco di chi si tratta

Laura Pausini è una delle cantanti italiane più conosciute e amate. Non tutti sanno che una delle sue migliori amiche è un’attrice altrettanto celebre e famosa.

È senza dubbio una delle cantautrici italiane più amate e conosciute nel Paese e all’estero. Dal suo esordio sul palco di Sanremo nel 1993 con il singolo La solitudine seguito dalla vittoria del Festival, Laura Pausini si è affermata a livello nazionale e internazionale.

Infatti, l’artista è molto apprezzata anche in altri Paesi europei, dell’America del Nord e dell’America Latina. Per questo motivo, oltre a cantare in italiano, ha cantato in spagnolo, catalano, portoghese, inglese e francese.

Dal 2005 è in una relazione con Paolo Carta, il suo produttore artistico e chitarrista. I due, nel 2013 hanno avuto una figlia di nome Paola. Vista la riservatezza nell’artista, non tutti forse sanno che ha uno splendido legame di amicizia con un’altra grande donna, altrettanto famosa e amata dal pubblico.

Chi è la migliore amica di Laura Pausini?

La donna di cui stiamo parlando è una celebre comica, attrice e autrice televisiva che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo a soli 13 anni come interprete della canzone Cacao Meravigliao.

Nel 1998 ha esordito in televisione nel programma Macao e, nello stesso anno, ha preso parte alla trasmissione La posta del cuore. Ha raggiunto la notorietà con le collaborazioni insieme alla Gialappa’s Band all’inizio del Duemila. Con il programma Mai dire Gol, ha potuto mostrare il suo talento come comica ed imitatrice.

Inoltre, nel 2000 ha recitato insieme al celebre trio Aldo, Giovanni e Giacomo nel film Chiedimi se sono felice. Successivamente, ha preso parte a diversi film tra cui Maschi contro femmine, Un boss in salotto e Sotto una buona stella.

Nel 2011 è diventata il volto di Zelig insieme a Claudio Bisio. Lo stesso anno si è sposata con il regista Riccardo Milani e, dopo due anni, sono diventati genitori di Laura. Stiamo parlando dell’attrice Paola Cortellesi.

Il legame tra Laura Pausini e Paola Cortellesi

Le due amiche hanno mostrato di avere un forte legame quando, nel 2014, Paola Cortellesi ha preso parte allo show musicale di Laura Pausini, intitolato Stasera Laura – Ho creduto in un sogno. Nel corso della trasmissione, Paola ha proposto uno sketch insieme all’amica e le due hanno duettato nel brano Se non te.

Nel 2016 hanno condotto insieme lo show Laura & Paola, un programma musicale nel quale hanno alternato racconti di vita quotidiana, performance e sketch comici.

Negli ultimi tempi, durante il lockdow, le due amiche hanno interagito con i loro fans da casa con una diretta su Instagram. Paola e Laura sono molto unite e lo hanno dimostrato in più occasioni.