Fiorello, la malattia scoperta per caso | La situazione poteva degenerare drasticamente

Lo showman Fiorello ha parlato del dramma che lo ha colpito negli scorsi anni: due melanomi che lo hanno colto di sorpresa.

Rosario Fiorello è uno dei showman più amati d’Italia. Le sue gag, il suo carisma e la sua simpatia sono sempre state contagiose per il pubblico che non gli ha mai fatto mancare il proprio affetto.

Negli ultimi anni, il comico siciliano è stato grande protagonista sul palco del Festival di Sanremo come spalla dell’amico di una vita di Amadeus. Nel 2020 e nel 2021 è stato presenza fissa sul palo dell’Ariston, ricevendo anche il Premio Città di Sanremo alla carriera.

In questo 2022, invece, in extremis ha confermato a sorpresa la sua presenza ma solo per una serata: ovvero quella che ha aperto la kermesse canora. Amadeus ha annunciato che sarà alla conduzione del Festival anche nel 2023 e 2024, si vedrà allora se Fiorello sarà nuovamente coinvolto nello show.

Attualmente, invece, lo showman è impegnato a teatro per il suo grande ritorno in pubblico in live. Al Teatro Verdi ha infatti messo in scena lo spettacolo “Firenze!”.

Negli anni passati, però, Fiorello ha dovuto anche attraversare un momento difficile riguardante la sua salute. Il comico e conduttore è stato infatti colpito da un tumore.

Fiorello, il dramma del tumore: operato d’urgenza

In una diretta Periscope con l’amico Stefano Meloccaro, in cui si parlava di cancro ai testicoli, Fiorello ha raccontato di aver scoperto per caso di essere affetto da più di un tumore.

Lo showman ha svelato che in una visita di routine, il medico ha voluto fare un controllo completo arrivando a scoprire la presenza di due melanomi sui suoi genitali e uno sulla schiena. Il siciliano è stato operato d’urgenza per asportare le masse presenti nel suo corpo.

“Sono stato operato di melanoma alla schiena. Il dermatologo voleva controllare tutto, dai capelli al pisello e da questo controllo il medico ha scoperto la presenta di sette nei sul pene sospetti che sono stati immediatamente rimossi” ha rivelato Fiorello.

Una scoperta che lasciò scioccato lo showman che per fortuna, sottopostosi subito ad intervento chirurgico, è riuscito a superare il problema senza grandi complicazioni.

Il racconto di Fiorello era poi dettato dalla decisione di veicolare un messaggio importante: ovvero quello di fare prevenzione e di sottoporsi periodicamente a dei controlli che, come nel suo caso, possono salvare la vita.