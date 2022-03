Leonardo Pieraccioni preoccupa i suoi followers | Guardate come si è ridotto!

Leonardo Pieraccioni non smette mai di coinvolgere i suoi fan con siparietti ironici e pungenti. Questa volta, però, ha veramente sconvolto il pubblico mostrandosi in una situazione che nessuno avrebbe mai immaginato.

Ultimamente lo abbiamo potuto apprezzare al tavolo del programma del suo storico amico Carlo Conti. Il collega lo ha voluto nel ruolo di giudice speciale di Tale e Quale show per intrattenere il pubblico con le sue esilaranti gag.

Ma è ormai da più di trent’anni che l’attore ha fatto il suo primo ingresso negli studi televisivi della Rai partecipando al programma Il piacere dell’estate.

Da subito Leonardo ha riscosso uno strepitoso successo che lo ha portato dopo solo due anni a mettere in scena il suo primo spettacolo comico da protagonista “Leonardo Pieraccioni Show”.

Lo strepitoso successo delle sue commedie

Nel 1991 l’attore toscano fa la sua prima apparizione sul grande schermo quando Alessandro Benvenuti lo vuole nel suo film Zitti e mosca.

La sua esperienza cinematografica prende da subito un’altra piega e Pieraccioni non tarda a debuttare alla regia di film che lo porteranno alla vetta del successo.

Dopo I Laureati che raggiunge cifre da capogiro al botteghino, Leonardo scrive e dirige l’ormai iconico Il ciclone. Il film è ricordato ancora oggi per aver battuto un incasso di 75 miliardi di lire che corrispondono oggi a 40 milioni di euro, entrando definitivamente nella classifica dei dieci film più visti della storia della cinematografia Italiana.

L’anno successivo il successo è confermato dall’uscita dell’indimenticabile Fuochi d’artificio.

Negli anni a seguire Pieraccioni non ne sbaglia una! Ricordiamo tra le tante sue produzioni, Un pesce innamorato, Ti amo in tutte le lingue del mondo, Un fantastico via vai e il professor Cenerentolo.

E’ dal 2020 che il simpaticissimo attore non esordisce al cinema. Sebbene abbia reso noto il titolo del suo prossimo film Il sesso degli Angeli, Pieraccioni ha preferito attendere che la situazione sanitaria sconvolta dal Covid, si sistemasse.

Ha il desiderio di poter offrire al grande pubblico la possibilità di godere appieno della sua ultima fatica, che presumibilmente sarà al cinema nelle prossime settimane.

Samantha, Laura e Martina: le donne della sua vita

Tutti sanno che Pieraccioni non si è mai voluto sposare. Leonardo, però, nel corso della sua vita, si è sempre fatto vedere al fianco di donne bellissime, alcune delle quali conosciute addirittura sul set dei film che stavano girando.

Nel 1998 ricordiamo il regista accanto alla bellissima showgirl Samantha de Grenet. La loro relazione si interrompe, però, dopo appena due anni e mezzo.

Durante le riprese del suo film Una moglie bellissima, Leonardo rimane folgorato dall’attrice Laura Torrisi con la quale inizia una storia importante.

La coppia ha avuto una figlia, Martina, nata nel 2010. Ma nel 2014 è proprio Laura che, attraverso i suoi social comunica la separazione da Leonardo.

La foto che ha preoccupato i fan

Leonardo è molto attivo sulle pagine dei suoi social e spesso scherza anche sul suo ruolo di padre strampalato.

Ma in questi giorni Pieraccioni ha pubblicato uno scatto che ha destabilizzato il suo grande pubblico.

Il famoso regista sembra essere abbandonato alla solitudine. Siede sconsolato in una panchina, intento a dar delle mollichine di pane ai piccioni.

Ma niente paura! L’artista, come al solito ironizza sulla sua persona, contrapponendo l’immagine ad una divertentissima didascalia che vuole ironicamente contrapporsi alla foto e scrive “La mirabolante vita di noi rockstar!”.