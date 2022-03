J-Ax, la rivelazione sul suo dramma | Il vuoto che ha segnato la vita del rapper

Il rapper ha deciso di raccontare il suo dramma attraverso la musica. Il suo messaggio si rivolge alle persone che si sono ritrovate a vivere la stessa situazione.

J-Ax si è aperto raccontando del dramma vissuto insieme alla moglie, Elaina Coker. La coppia ha affrontato un grande dolore che solo l’amore è riuscito a colmare.

Il rapper ha deciso di mettere le sue emozioni in rima, condividendo la sua esperienza con chiunque si sia ritrovato a vivere la stessa situazione.

Chi è J-Ax

È una delle personalità che più ha influito sulla scena rap italiana. J-Ax, nome d’arte di Alessandro Aleotti, ha esordito all’inizio degli anni Novanta fondando il duo Articolo 31 insieme a DJ Jad.

La loro musica ha conquistato più di una generazione, con singoli come Ohi Maria, Tranqi Funky, La fidanzata, Domani smetto e Nato sbagliato. Canzoni che inneggiano alla libertà e alla voglia di spensieratezza andando a sfidare una società tradizionale e bigotta.

A partire dal 2006, J-Ax si è dedicato alla sua carriera da solista con il suo primo album dal titolo Di sana pianta. Ha riscosso fin da subito un ottimo successo, con pezzi come Piccoli per sempre e Ti amo o ti ammazzo.

Nel corso della sua carriera, ha unito il rap a sonorità rock o pop, scalando le classifiche. Ha collaborato con diversi artisti celebri, fondando un duo prima con Neffa (Due di Picche) e poi con Fedez.

J-Ax ha debuttato anche in televisione, in qualità di conduttore del programma TRL Awards 2010. Successivamente ha preso parte a MTV Spit, The Voice of Italy e All Together Now in veste di giudice.

Il rapper nel 2007 ha celebrato le sue nozze con l’ex modella e fotografa Elaina Coker. I due si sono conosciuti mentre J-Ax stava affrontando un periodo buio, segnato dalle dipendenze da droghe ed alcol. L’incontro con Elaina gli ha salvato la vita.

A 10 anni dal matrimonio, sono diventati genitori di Nicolas. Per la coppia non è stato semplice riuscire a mettere su famiglia.

Il dramma del rapper

Il rapper ha voluto raccontare la sua esperienza in una canzone, dal titolo Tutto tua madre: “Ho voluto scrivere un pezzo per le persone che vivono il dramma di voler creare una nuova vita, senza riuscirci” ha spiegato, rivelando di essersi ritrovato in tale situazione.

“In Italia siamo tantissimi, ma per qualcuno siamo troppi. Dovremmo essere zero” ha dichiarato, riferendosi alle politiche del Governo che vanno ad ostacolare le coppie che vorrebbero tentare di avere un figlio tramite fecondazione assistita.

Proseguendo, il rapper ha affermato: “Di certo non è una scelta di nessuno trovarsi in una situazione così, ma si tratta di qualcosa che colpisce tutti trasversalmente, senza favoritismi o pregiudizi. Destra, sinistra, leghisti, comunisti, grillini e gente che si nutre solo del proprio respiro”.

Successivamente, rivolgendosi ai politici, ha lanciato un appello: “Vi chiedo un piccolo gesto di empatia: come vi sentireste voi se, da un momento all’altro, il rumore del respiro e le risate del vostro bambino sparissero? Quel vuoto è quello che vivono tanti italiani come voi”.

E ancora: “Quel vuoto tanti non desiderano altro che colmarlo con l’amore. E l’amore, voi, o chiunque altro, non avete il diritto di fermarlo“.

Dal testo della canzone di J-Ax, è possibile comprendere la sofferenza che lui stesso e la moglie hanno affrontato. Elaina, prima dell’arrivo di Nicolas, ha avuto un drammatico aborto.

Dopo cure mediche, domande e commenti inopportuni e molto dolore unito alla speranza, è arrivato Nicolas, l’amore che è riuscito a colmare il vuoto che aveva colpito la coppia.