“Detto Fatto”, è tutto già deciso: ecco che fine farà il programma di Raidue

Ormai da diversi anni “Detto Fatto” rappresenta un appuntamento fisso per il pomeriggio di Raidue. Gli ascolti, però, non sono più quelli di un tempo ed è per questo che in Viale Mazzini starebbero pensando a una vera e propria rivoluzione per il format.

Gli ascolti, si sa, sono spesso il metro di giudizio principale che spinge i dirigenti Tv a decidere se confermare o meno un programma in palinsesto. A volte questo modo di agire può portare a scelte dolorose che coinvolgono anche fiction o format di qualità, ma che il pubblico non sempre apprezza come si sarebbe pensato. E a farne le spese sono spesso anche professionisti di primo piano.

Una situazione che sembra coinvolgere anche “Detto Fatto“, in onda ormai da anni ogni pomeriggio su Raidue, ma con scarso riscontro da parte dei telespettatori. In alcune occasioni, infatti, lo share non è riuscito nemmeno a raggiungere il 2%. Numeri davvero impietosi, soprattutto per una rete nazionale e per una trasmissione che coinvolge a ogni puntata diversi ospiti.

“Detto Fatto”, si cambia: destino segnato per il programma di Bianca Guaccero

Non sembrano esserci ormai grossi dubbi su quale possa essere il destino di “Detto Fatto“. In casa Rai, infatti, si sta lavorando alla programmazione per la prossima stagione Tv, al via da settembre, e questo porta a fare anche scelte che possono rivelarsi scomode.

Fino a qualche tempo fa sembrava che il format composto da una serie di tutorial su vari temi fosse destinato a chiudere i battenti in via definitiva, e invece potrebbe non essere così.

A lanciare l’indiscrezione è TvBlog, una delle testate più accreditate sulle notizie che riguardano il piccolo schermo, che fa riferimento alla talpa Hit, ritenuta particolarmente attendibile.

“Detto Fatto” continuerà ad andare in onda, ma con diverse novità rispetto a quanto accaduto finora.

A cambiare sarà innanzitutto l’orario. La trasmissione slitterà di qualche ora, a partire dalle 17, subito dopo “Ore 14” condotto da Milo Infante, e il nuovo programma di Pierluigi Diaco, che dovrebbe prendere il titolo di “Signora Mia”.

Ma non è finita qui. Si pensa infatti anche a una nuova padrona di casa. Bianca Guaccero, nonostante sia amatissima dai telespettatori, dovrebbe lasciare il posto a una sostituta, il cui nome non sarebbe ancora stato individuato.

La bella pugliese non starebbe però ferma del tutto: tra le sue estimatrici ci sarebbe Milly Carlucci, che la vorrebbe a “Ballando con le stelle”.

Ma cosa ne pensa la diretta interessata? Lei per ora non si sbilancia, anche se in una delle ultime puntate ha avuto parole che potrebbero avere il sapore di un addio: “Mi sono presentata dicendo che non so condurre, ma so recitare, ballare e cantare, e Detto Fatto mi ha dato questa opportunità, rifarei tutto, abbiamo ballato, cantato, fatto musical”.