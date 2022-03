Dal campionato italiano la clamorosa iniziativa “No Guerra” in Ucraina

Qualcosa di cui stanno parlando tutti. E che, a prescindere dal gesto, darà un aiuto tangibile alla popolazione invasa

Nel posticipo, una doppietta e 3-0 della sua squadra. Ma il gol più bello, il nostro Simone lo ha fatto con il messaggio che ha voluto lanciare, dall’Italia, al mondo intero.

Quel mondo che, da circa tre settimane ormai, è sconquassato dalla decisione della Russia di Vladimir Putin di invadere l’Ucraina. Settimane di morte, desolazione, di sofferenza, di civili sfollati che diventano profughi.

Ma anche di conseguenze, in primis sotto il profilo economico, che stiamo già vivendo. Dall’aumento del carburante, con diesel e benzina ben sopra i due euro al litro, fino alle stangate sulle bollette di gas e luce.

E non sappiamo quando tutto questo potrà finire. Con la politica internazionale che sembra incapace di trovare una soluzione. E con lo zar Vladimir Putin che, nonostante la fiera resistenza ucraina, non sembra assolutamente intenzionato a fermare la propria avanzata.

Per questo, da più parti, nel mondo, si moltiplicano i messaggi contro la guerra. E per la pace. Uno dei più belli, ma anche dei più ingegnosi, arriva proprio dal nostro Paese, l’Italia. Che, come sappiamo, è stata inserita tra gli Stati nemici dalla Russia.

L’iniziativa di Simone

Simone gioca nel Feralpi Salò, di cognome fa Guerra e qualche domenica sera fà ha segnato due reti nel 3-0 contro la Triestina. A volte, il destino si mette in corsa, per far filare tutto per il meglio.

Perché la doppietta di Simone Guerra ha aumentato, ulteriormente, il messaggio che, già da inizio partita, aveva deciso di affidare alla sua maglietta.

Dove campeggiava un ‘NO’ davanti a ‘Guerra’. Certamente un bel messaggio, ingegnoso, che fa anche sorridere. E che aiuta. Perché quella maglietta ora andrà all’asta.

E l’eco avuta da questo gesto del giovane Simone permetterà al club che milita in Lega Pro di raccogliere ancora più denaro nell’asta benefica, tra i partner verdeblu che vede quella maglia come trofeo.

Ovviamente, il ricavato dell’asta andrà proprio in favore e a sostegno del popolo ucraino. In occasione del match contro la Triestina, infatti, il Presidente Pasini ed il club hanno ospitato una delegazione ucraina guidata dall’ex pugile Oleg Ustymenko, il quale si farà carico di consegnare quanto richiesto per la sopravvivenza dei propri connazionali.

Sull’iniziativa è intervenuto anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Che, ovviamente, ha apprezzato molto: “Bella iniziativa del calciatore della Feralpi Salò. Simone Guerra è sceso in campo modificando il nome sulla maglia con NO GUERRA, nel posticipo del campionato di Serie C, contro la Triestina. Grande!!! La Feralpi ha vinto 3-0 e Simone ha segnato due gol!”.