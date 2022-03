Giorgio Chiellini, conquista un nuovo traguardo | Toglie il primato ad un’altra bandiera del club

Nella partita contro la Salernitana, il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha raggiunto un altro traguardo nella sua carriera.

Giorgio Chiellini non è solo il capitano della Juventus, ma anche il leader della Nazionale italiana. Ed è stato proprio lui la scorsa estate ad alzare al cielo, con la fascia al braccio, la coppa dell’Europeo vinto dagli Azzurri.

E adesso toccherà ancora a lui guidare l’Italia negli spareggi che valgono la qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar. Ci sarà bisogno del miglior Chiellini, quello che nel corso della sua carriera si è imposto a grandissimi livelli in tutti campi in cui ha messo piede.

Il numero 3 bianconero è una delle bandiere del club torinese, dall’addio di Gianluigi Buffon è diventato il capitano della Vecchia Signora; amato dai tifosi e seguito come una guida dai suoi compagni di squadra.

E nell’ultima partita contro la Salernitana, vinta 2-0 dalla Juventus, Chiellini ha raggiunto un nuovo e importantissimo traguardo nella sua gloriosa carriera. Scendendo in campo per fronteggiare i granata, il calciatore si è imposto in una speciale classifica salendo sul podio dei calciatori più presenti in bianconero.

Chiellini, raggiunto Scirea per presenze con la Juventus

Nel match contro la Salernitana, Giorgio Chiellini ha infatti toccato quota 552 presenze con la maglia della Juventus raggiungendo un’altra bandiera del club più titolato d’Italia: ovvero Gaetano Scirea.

Due epoche diverse per le due bandiere, ma in campo con la stessa grande passione per i colori bianconeri. Entrambi sono stati i leader delle rispettive del tempo, risultato spesso le migliori in Italia.

Chiellini e Scirea hanno anche diversi punti in comune. Tutt’e due hanno esordito con la Juventus a 21 anni; il primo prendendo il posto di Nedved nel 2005, il secondo in Coppa Italia contro il Varese nel 1974. Inoltre entrambi sono diventati campioni d’Italia al loro primo anno a Torino.

E sia l’attuale numero 3 juventino che lo storico 6 bianconero, si sono contraddistinti per le loro qualità di difensori con il vizio del gol. 32 reti per Gaetano Scirea, 36 per Giorgio Chiellini.

“Una giornata speciale per me: 552 presenze in bianconero come il mito Gaetano Scirea” ha scritto il capitano della Juventus su Instagram dopo il raggiungimento del traguardo.

Chiellini si porta così al terzo posto nella classifica dei calciatori più presenti in bianconero. Al secondo posto Gianluigi Buffon con 685, in prima posizione Alessandro Del Piero ben saldo a quota 705.