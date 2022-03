Gianluca Impastato, non è mai troppo tardi… avete visto la fidanzata? E’ bellissima

Gianluca Impastato può dirsi quindi certamente soddisfatto della sua vita professionale, che va a gonfie vele

Trovare il vero amore a 50 anni non è qualcosa che accade a chiunque nella vita. E’ successo, però, al simpaticissimo Gianluca Impastato. E noi siamo felici per lui. Così come siamo felici per l’importante traguardo raggiunto.

Lui che da diversi anni è uno dei comici più presenti e apprezzati del panorama italiano. Inizialmente con il gruppo comico “I Turbolenti”, di cui ha fatto parte dalla fondazione nel 1998 fino al 2013. La sua verve comica gli permette di essere oggi un volto noto della televisione italiana. Ma per Gianluca Impastato i successi non nascono certo oggi.

Ha vinto il Festival Nazionale del Cabaret nel 2000 e il premio della critica al premio Charlot a Paestum nel 2002, e partecipa dal 2003 alla trasmissione “Colorado” su Italia 1. Proprio grazie al popolare show di cabaret televisivo Gianluca Impastato si fa conoscere al grande pubblico. Anche da solista.

Sempre a Colorado si esibisce, senza i Turbolenti, interpretando l‘enologo Chicco d’Oliva e Mariello Prapapappo, l’uomo dei misteri. Nel settembre del 2010 pubblica il libro di Chicco D’Oliva “Che tracannata signori!”

Poi, nel 2017 partecipa alla seconda edizione del Grande Fratello VIP. Nel 2020 partecipa al programma di Italia 1 Enjoy – Ridere fa bene condotto da Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo.

Un anno d’amore

Gianluca Impastato può dirsi quindi certamente soddisfatto della sua vita professionale, che va a gonfie vele. Oltre alle trasmissioni già menzionate, lo ricordiamo anche come volto di “Paperissima Sprint” e di “Guida al campionato” dal 2005 al 2009.

In una intervista ha dichiarato di essere grato per la sua carriera a tre persone principalmente: Diego Abatantuono, Renato Converso e Gianni Astone. E, infatti, proprio insieme al grande Diego Abatantuono lo vediamo anche al cinema in “Eccezzziunale… veramente – Capitolo secondo… me” film del 2006 di Carlo Vanzina.

Ed è “eccezzziunale” anche la sua storia d’amore. Il nostro Gianluca la celebra sul proprio profilo Instagram. Lo vediamo in un selfie con una bellissima ragazza mora, che, sembra essere abbastanza più giovane di lui. I due si trovano in riva al mare e, con questo selfie, celebrano il primo anniversario della loro unione. Qualcosa di inaspettato un po’ per tutti.

E questi traguardi sono assolutamente non paragonabili anche rispetto ai grandi successi professionali raggiunti negli anni da Gianluca Impastato.