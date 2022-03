In arrivo i 200 euro del bonus gomme | Sono per tutti e non ci sono limiti di reddito

In arrivo altri benefit contenuti nel decreto energia. Oggi si parla dei 200 € per chi deve cambiare i pneumatici dell’autovettura. È una misura automatica che prevede uno sconto direttamente dal gommista. Tutti potranno usufruirne.

È tutto semplice e lineare. È sufficiente acquistare da un rivenditore, online o fisico, le nuove gomme entro il 31 dicembre del 2022. Il gommista di fiducia ci applicherà automaticamente 200 € di sconto valide sia per la sostituzione che per il montaggio degli pneumatici.

Una manovra per ridurre l’inquinamento

La pratica sarà totalmente gestita dal commerciante che a seguito dell’invio della fattura o dello scontrino di vendita riceverà il rimborso direttamente dallo stato entro 120 giorni. Non sarà necessario presentare alcun modello Isee e l’importo sarà destinato a tutti. Anche questa manovra rientra nell’idea che lo Stato ha per ridurre drasticamente l’inquinamento provocato dall’intenso traffico automobilistico.

La sostituzione di pneumatici vecchi con elementi nuovi, determina una migliore tenuta stradale che, conseguentemente, contribuisce a ridurre il dispendio energetico derivato dal consumo eccessivo di carburante. Le nuove gomme saranno più efficienti per garantire una maggiore aderenza su pavimentazioni bagnate e il tutto contribuirà al risparmio di benzina o diesel.

Da qualche mese, infatti, i rivenditori di gomme sono obbligati a catalogare i pneumatici con una nuova scala di valori. L’etichetta introdotta a maggio del 2021 contiene informazioni relative, oltre che alla resistenza al rotolamento, l’aderenza sul bagnato e la rumorosità, anche alla tenuta sulla neve e sul ghiaccio.

Ogni gommista dovrà fornire all’acquirente tutte le informazioni riportate in questa nuova etichettatura che renderanno i veicoli più sicuri ma soprattutto contribuiranno ad una sostanziale riduzione dell’uso di carburante. Una scelta più accurata dell’acquisto da fare comporterà anche una maggiore durata delle gomme che dovranno essere sostituite meno frequentemente con un conseguente risparmio economico.

Il bonus per i pneumatici di Classe A e B

Il bonus di 200 €, perciò, non potrà essere applicato su tutti i cambi gomme, ma sarà mirato verso quelle categorie meno inquinanti. I pneumatici da scegliere saranno quelli appartenenti alla classe A e alla Classe B, cioè quelle con migliori prestazioni energetiche.

Il risparmio che consegue ad una scelta ponderata delle gomme é rilevante; si parla di una possibile riduzione di carburante che può arrivare anche al 10% tra la Classe C e la Classe B.

Il governo è al lavoro in modo che il bonus possa arrivare nelle tasche degli italiani prima della data ultima oltre la quale scatta l’obbligo di montare le gomme estive. Dal 15 Aprile al 15 maggio si dovrà necessariamente sostituire il treno degli pneumatici e ci si augura che per quella data siano disponibili i fondi per finanziare questa manovra.