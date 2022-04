Flavio Briatore, per la sua gioia Nathan Falco ha preso la patente | Ora sì che lo può accompagnare dove vuole

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sposano il 14 giugno 2008 e nel 2010 nasce Nathan Falco Briatore. Ed è cresciuto…

I figli crescono. E se prima sono i genitori a dover badare a loro. Poi i ruoli si invertono. E’ il caso anche di Flavio Briatore. Il suo Nathan Falco è diventato grande. E adesso può “scarrozzarlo” in giro, come ci mostra in uno dei suoi ultimi scatti su Instagram.

Nathan Falco è figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sposano il 14 giugno 2008 e nel 2010 nasce Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due firmano la separazione consensuale.

Tra di loro, comunque, i rapporti sono rimasti assolutamente cordiali. Anche per via della presenza di Nathan Falco. Spesso, tramite i social, apprendiamo che Briatore e Gregoraci trascorrono le vacanze insieme per non far mancare l’affetto al piccolo Nathan Falco. Uno degli ultimi esempi: le vacanze natalizie in Kenya.

Flavio Briatore è conosciuto principalmente per essere stato team manager in Formula 1, con la scuderia Benetton poi divenuta Renault, e per essere a capo del Gruppo internazionale di hospitality di lusso Billionaire Life. E’ titolare anche di numerosi ristoranti e strutture. Essendo socio anche della politica Daniela Santanchè, con cui è molto amico. A lui si deve, soprattutto, la scoperta di un campione enorme come Michael Schumacher.

Oggi 42enne, invece, Elisabetta Gregoraci è un’apprezzata showgirl. Alle spalle ha anche alcune interpretazioni cinematografiche. Tra queste ricordiamo “C’era un cinese in coma” (2000) di Carlo Verdone, “Made in China napoletano” (2017) di Simone Schettino e “Aspromonte – La terra degli ultimi” (2019) di Mimmo Calopresti.

Per quanto concerne le trasmissioni televisive, la sua presenza più longeva è quella alla conduzione di “Made in Sud”, dal 2012 al 2019. Nel 2020 ha anche partecipato al “Grande Fratello VIP”.

Nathan Falco alla guida

Come sappiamo, il nostro Flavio Briatore ha proprio recentemente subito un delicato intervento chirurgico: un’operazione di tenoraffia del tendine di Achille. Una operazione che lo terrà a riposo forzato per diverso tempo.

Per questo, quindi, Briatore ha bisogno di un “conducente”. E allora, ecco che in suo soccorso corre proprio il figlio Nathan Falco. In uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram dopo l’operazione, vediamo Nathan Falco spingere Briatore in sedia a rotelle nella enorme abitazione dell’ex manager Benetton e Renault. “Bloccato a casa, per fortuna c’è Nathan Falco, il mio infermiere speciale” scrive Briatore su Instagram.

Visti gli ampi spazi, Nathan Falco potrà sbizzarrirsi a “guidare”, proprio come se fosse su una pista automobilistica. Lo sappiamo, non si scherza, né si ironizza sui problemi di salute. Ma insieme sono carinissimi!