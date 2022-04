Quali sono le celebrità che hanno aspettato le nozze prima di “farlo”? Non indovinerete mai

Sono diverse le celebrità che hanno deciso di aspettare le nozze prima di concedersi. Queste star sono riuscite a resistere alle tentazioni legate alla fama fino al grande giorno.

La scelta di aspettare il matrimonio prima di avere dei rapporti sessuali accomuna milioni di persone nel mondo, che sia per motivi religiosi, legati alla tradizione, o personali.

E anche nel mondo dello spettacolo sono numerose le star che hanno deciso di aspettare di sposarsi prima di fare sesso. Malgrado molti fan facciano fatica a crederci, queste celebrità sono riuscite a resistere alle tentazioni di Hollywood, fino al giorno delle loro nozze.

Da Adriana Lima a Kevin Jonas: ecco le star che hanno aspettato di sposarsi prima di avere dei rapporti

Adriana Lima è una splendida supermodella, nota per aver sfilato per alcuni dei nomi più importanti nel settore della moda tra cui Victoria’s Secret. La prima celebrità della lista è una cattolica praticamente ed ha sempre espresso chiaramente il suo pensiero.

“Il sesso si fa dopo il matrimonio. Gli uomini devono rispettare che questa è la mia scelta. Se non c’è rispetto, significa che non mi vogliono” ha affermato in un’intervista. Ed ha aspettato fino al 2009, anno in cui si è sposata con il giocatore di basket Marko Jaric, con il quale si è separata dopo 7 anni.

L’attore Taylor Lautner, che ha raggiunto la notorietà per aver recitato nella saga di Twilight, si è affermato come il lupo più desiderato dalle fan. In un video pubblicato su YouTube, ha dichiarato di essere intenzionato ad aspettare le nozze prima di perdere la propria verginità.

Lo scorso anno si è fidanzato, facendo una romantica proposta alla fidanzata Taylor Dome. L’attore, quindi, è pronto per compiere il grande passo.

La cantautrice Mariah Carey ha raggiunto la notorietà negli anni Novanta, con la sua voce incredibile, diventando una delle artiste di maggiore successo al mondo. Anche lei ha aspettato di sposarsi prima di avere dei rapporti sessuali.

Così all’età di 23 anni ha celebrato le nozze con Tony Mottola, che hai tempi era il presidente della Sony. Successivamente i due si sono separati e nel 2008 si è sposata per la seconda volta con Nick Cannon, con il quale ha divorziato nel 2016.

Kevin Jonas, ex membro dei Jonas Brothers, ha conquistato milioni di fan insieme ai suoi fratelli. Fin dall’inizio della sua carriera ha sempre dichiarato di voler restare vergine fino al matrimonio, con tanto di anello della castità.

A 22 anni si è sposato con Danielle Deleasa e, insieme, sono diventati genitori di due bellissime bambine.

Un’altra celebre cantante che ha indossato l’anello della castità è Jessica Simpson. Le è stato regalato dal padre e lei ha deciso di indossarlo con fierezza.

“Di tutte le cose che mi riguardano, rimanere vergine fino alla mia notte di nozze è la cosa che mi rende più orgogliosa” ha rivelato in un’intervista. La Simpson si è sposata a 22 anni con Nick Lachey. Nel 2002 si sono lasciati e la cantante si è risposata con Eric Johnson nel 2014.

L’attrice Hilary Duff, salita alla ribalta con la serie Lizzie McGuire, ha affermato di voler aspettare il matrimonio prima di perdere la verginità.

Così ha fatto fino al 2010, anno in cui si è sposata con il giocatore di hockey Mike Comrie. I due hanno avuto un figlio, prima di separarsi nel 2016. Dal 2019 è sposata con Matthew Koma.